banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92143
ALTIN
210.759
DOLAR
5.4562
STERLİN
7.0725
EURO
6.1579
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Aydın’a üç buçuk yıl hapis cezası
AYDIN’A ÜÇ BUÇUK YIL HAPİS...
Hırsızlara okkalı ceza
HIRSIZLARA OKKALI CEZA
Bıçağı kapan saldırıyor
BIÇAĞI KAPAN SALDIRIYOR
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Belediyeler Birliği: Kktc’nin 35’inci Kuruluş Yıldönümünü Kutlamanın Gururu Ve Coşkusunu Yaşıyoruz”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Belediyeler Birliği, KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Belediyeler Birliği: Kktc’nin 35’inci Kuruluş Yıldönümünü Kutlamanın Gururu Ve Coşkusunu Yaşıyoruz”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Belediyeler Birliği, KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:53
Belediyeler Birliği: Kktc’nin 35’inci Kuruluş Yıldönümünü Kutlamanın Gururu Ve Coşkusunu Yaşıyoruz”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Belediyeler Birliği, KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş ve bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan devletin 35 yılda büyük yol kat ettiğini söyleyerek, “Bu günlere ulaşmamızda Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü varlığı ve desteği çok büyüktür” dedi.

Acı ve kayıpların asla unutulmayacağını dile getiren Özçınar, kendi devlet çatısı altında yaşayan Kıbrıs Türk Halkının geçmişi unutmadan, geleceğe güvenle bakarak yoluna devam edeceğini belirtti.

Özçınar, “Devletimizin yaşaması, daha çok güçlenmesi için birlik ve beraberlik içinde daha da çok çalışmak gerektiğini vurgular, KKTC’nin 35’inci kuruluş yılını içtenlikle kutlarım” dedi.

(AK/ÖK)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc 35 Yaşında…resmi Kutlamalar Akıncı’nın 12.00’de Brt'den Yapacağı Konuşmayla Başlıyor
Kktc 35 Yaşında…resmi Kutlamalar Akıncı’nın 12.00’de Brt'den Yapacağı Konuşmayla Başlıyor
Tak Özel Dosya ... Kktc 35 Yaşında...
Tak Özel Dosya ... Kktc 35 Yaşında...
Ani ölüm
Ani ölüm
Töre: “Ulusal mücadelemizin kutsal sonucu olarak kurduğumuz KKTC ilelebet yaşayacak”
Töre: “Ulusal mücadelemizin kutsal sonucu olarak kurduğumuz KKTC ilelebet yaşayacak”
Gardiyanoğlu: “Biz de onlarla kahve içmeyiz”
Gardiyanoğlu: “Biz de onlarla kahve içmeyiz”
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar
İngiltere'de gençlerimiz örgütleniyor
İngiltere'de gençlerimiz örgütleniyor
Ahıska Türklerinin Silah Zoruyla Evlerinden Sürgün Edilişinin 74. Yıl Dönümü...
Ahıska Türklerinin Silah Zoruyla Evlerinden Sürgün Edilişinin 74. Yıl Dönümü...
Li-koop, Çağ-sen İle Toplu İş Sözleşmesi İmzalayacağını Duyurdu
Li-koop, Çağ-sen İle Toplu İş Sözleşmesi İmzalayacağını Duyurdu
Bass’tan Li-koop Açıklaması
Bass’tan Li-koop Açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim