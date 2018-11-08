Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Şehirlerin Kimliğini Korumak Gerektiğini Belirtti

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, şehirlerin kimliğini koruma çağrısında bulundu.



Mahmut Özçınar, Dünya Şehircilik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda sosyal, kültürel ve mimari değerleri olan şehirlerin milletin zenginliği olduğunu; doğal ve mimari yapıların şehirlerin kimliğini yansıttığını, bu nedenle değişen ve gelişen hayat şartları dikkate alınarak şehirlerin manevi zeminini korumak gerektiğini vurguladı.



Özçınar, yetkili tüm kurum, birim ve paydaşların çalışmalarını bu yönde hassasiyet göstererek, yasalar çerçevesinde yürütmesinin önemli olduğunu kaydetti.



(ID/GÜL)