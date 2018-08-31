Belediyeler Birliği’nden Barış Günü mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda dünyada barışın egemen olmasını diledi.



Mahmut Özçınar, dünyada binlerce insanın savaş, terör ve şiddet eylemleri nedeniyle yaşamını yitirdiğini, ya da yurtlarını terk etmek zorunda kaldığını, Kıbrıslı Türklerin de savaşın yarattığı acıları çok iyi bildiğini adada yaşayabilir bir çözüm için iyi niyetini muhafaza ettiğini ancak yaşanan acılardan Türkiye’nin askeri müdahalesiyle kurtulduğunun akıllardan çıkarılmaması gerektiğini belirtti.



Özçınar, tarih boyunca insanlığın en büyük özleminin barış olduğunu ifade ederek Atatürk’ün “yurtta barış dünyada barış” ilkesinin zaman içinde daha çok önem kazandığını vurguladı.



Mahmut Özçınar, “Savaşların olmadığı bir dünya arzusuyla, terör, çatışma ve ölümlerin yaşandığı tüm bölgelerde, barışın egemen olmasını diler, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.



