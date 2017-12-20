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BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE LAÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE LAÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

20 Aralık 2017 Çarşamba 12:56
BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE LAÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı. 

İşbirliği protokolüne Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen imza koydu. 

Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, yerel hizmetlerin nasıl daha kaliteli verilebileceği ve halkın vergilerinin en verimli şekilde kullanılması amacıyla yola çıktıklarını belirtti. 

Yerel yönetimlerin yeniden kurgulanmakta olduğunu söyleyen Benli, reform süreci yaşandığını kaydetti. 

Benli, çağdaş ülkelerde yerel yönetimlere verilen sorumlulukların arttığına işaret etti. 

Reform tartışmalarının akademik düzeyde gerçekleşmesinin daha sağlıklı olacağına inanç belirten Benli, akademik kurumlarla yapılan işbirliği ve çalışmalarla, bilimsel zemin oluşacağını söyledi. 

Benli, elemanların nitelikli hale getirilmesi ve belediye akademisi denen yapıya varılmasını hedeflediklerini belirtti. 

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, üniversitenin son yıllarda öğrenci sayısını üçe katladığını söyledi. 

Lefke’nin bölge halkının nüfusu ile üniversite nüfusunun birbirine yakın olduğu ender yerlerden biri olduğunu söyleyen Yükselen, bu bağlamda belediye hizmetlerinin öneminin arttığını kaydetti. 

Yükselen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ilgili bölümleri ile Belediyeler Birliği’nin çalışma yapacağını, halkın daha iyi yerel hizmet almasına ışık tutacağını söyledi. 

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