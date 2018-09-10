Belediyeler Birliği: “Eğlence Yerlerinden Alınan Harçlar, Spor Faaliyetleri İçin Belediyelere Aktarılsın”

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, eğlence yerlerinden alınan harçların, belediyelere aktarılarak, spor alanlarındaki faaliyetlere yansıtılmasının spora önemli katkı yapacağını açıkladı.



Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar yaptığı yazılı açıklamada, Belediyeler Yasası’nın ilgili maddesince belediye sınırları içerisindeki eğlence yerlerine girişte alınan yüzde 10 oranındaki harcın devlet bütçesine aktarıldığına dikkat çekti.



Özçınar, belediyelerin şans oyunlarından katkı almadığını, bunun da zor şartlarda halka hizmet için çalışan belediyeleri spor alanında da güçsüz kıldığını belirtti.



Özçınar, “Son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizi de dikkate alacak olursak, bir çalışma yapıp, bu katkıyı almak yerel yönetimlerin spor alanındaki faaliyetlerine de olumlu olarak yansıyacaktır. Bir çok alanda olduğu gibi, spor alanında da yaşanan imkansızlıklar ve tüm olumsuz koşullara rağmen ülkemizin yetiştirdiği çok başarılı gençlerimiz vardır. Onlara elimizden geldiğince yerel yönetimlerce katkı sunmak arzusu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

