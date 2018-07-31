Belediyeler Birliği Başkanı Ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’dan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajı



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ile ilgili mesajı yayımladı.

Özçınar mesajında, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’taki varlığı ile ilgili ortaya koyduğu direnişin yıldönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 60’ıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 42’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 447’nci yıl dönümünü kutladığımız bu özel günde şüphesiz yaşanan acıları da unutmamalıyız. Kıbrıs Türk Halkı varlığını korumak için büyük bedeller ödemiştir.

Üç önemli olayın yıl dönümünü kutlarken, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda eşit, özgür ve güven içinde yaşaması için verilen mücadeleyi selamlar, toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle anarken hayatta olan mücahit ve gazilere saygı ve şükranlarımı sunarım.

Her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına teşekkürlerimi sunar, tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten duygularla kutlarım”

