Belediyeler Birliği Başkanı Benli Büyükçekmece Belediye Başkanı İle Görüştü

Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü kabul etti.

Belediyeler Birliğinden verilen bilgiye göre, Birlik binasında yer alan görüşmede Ahmet Benli yaptığı konuşmada, Türkiye’deki belediyelerin tecrübelerinin ülkedeki belediyecilik için önemli olduğunu söyledi.

KKTC ile Türkiye halkının manevi olarak bu tür birlikteliklere ihtiyaç duyduğunu belirten Benli, Kıbrıslı Türklerin tanınması yönünde ortaya koyduğu çalışmalardan dolayı Hasan Akgün’e teşekkür etti.