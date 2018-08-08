Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde “Belediye ve Köylerin Altyapı ve Yatırımlarına Katkı Projesi” ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. “Belediye ve Köylerin Altyapı ve Yatırımlarına Katkı Projesi”ne başvurular ve sonrası izlenecek yöntemler için bilgilendirme toplantısı, 10 Ağustos Cuma Günü yapılacak.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan duyuruda, “Belediye ve Köylerin Altyapı ve Yatırımlarına Katkı Projesi” ödeneklerinden yararlanmak isteyen belediyelerin, proje teklif dosyalarını en geç 3 Eylül saat 14:00’e kadar KKTC İçişleri Bakanlığı ve KEİ Ofisi'ne ulaştırmaları gerektiği belirtildi.

Proje Bilgi Formuna KKTC İçişleri Bakanlığı ile KEİ Ofisi ve www.kei.gov.tr web sitesinden ulaşılabilir.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, saat 10.00’da Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde yapılacak bilgilendirme toplantısına tüm belediyelerin proje yöntemi ile ilgili personelinin katılımını istedi.

