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15 Şubat 2017 Çarşamba 12:35

BELEDİYE SU HATTINI MÜHÜRLEYİNCE

BELEDİYE SU HATTINI MÜHÜRLEYİNCE
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Kuruova’da, A.P.’nin (E-39), Yenierenköy Belediyesi tarafından sökülerek mühürlenen su hattı üzerindeki mührü sökerek, 21 Nisan 2016 ile 14 Şubat 2017 tarihleri arasında yaklaşık 100 ton su çaldığı tespit edildi.

Polis bültenine göre bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

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