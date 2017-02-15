BELEDİYE SU HATTINI MÜHÜRLEYİNCE

Kuruova’da, A.P.’nin (E-39), Yenierenköy Belediyesi tarafından sökülerek mühürlenen su hattı üzerindeki mührü sökerek, 21 Nisan 2016 ile 14 Şubat 2017 tarihleri arasında yaklaşık 100 ton su çaldığı tespit edildi.

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