Belediye dere yatağına kanalizasyon boşaltıyor!

“Sağlığımızı umursayan yok, bari çevre düşünülsün”

Lefkoşa Ortaköy Levent İlkokulu karşısı dere yatağına genellikle akşam saatlerinde kanalizasyon boşaltımı yapıldığı ve derede bulunan rögardan dereye taşma olduğu yönündeki iddialarıyla gazetemize ulaşan vatandaşlar, defalarca şikayet etmelerine rağmen boşaltımın devam ettiğini belirterek, hem koku, hem de çevreye verilen zarar konusunda seslerinin duyulmasını istedi.



“Sağlığımızı umursayan yok, bari çevre düşünülsün”



Gönyeli Belediyesi ’nin yapmış olduğu dere yatağına kanalizasyon boşaltılması ve bunun sürekli yapılmasının üzerine vatandaşlar, aylar önce salgın hastalıkların baş göstereceğini söylediklerini ancak kimsenin ciddiye almadığını dile getirdi.



Bunların yanında konumun 500 metre ilerisindeki Levent Koleji’nin de dere kenarında bulunduğunu aktaran vatandaşlar tarafından, bunun ‘2 cambaz bir ipte oynamaz’ olayına dönmesinin muhtemel olduğu ve olayın doğayı ve çevreyi etkileyeceği belirtilirken, “Bizim sağlığımızı umursayan yok, bari çevre düşünülsün” ifadelerine yer verildi.



“İşte ‘Çağdaş belediyecilik’ anlayışı bu mu ?”



Halkın sağlığını yakından ilgilendiren bir olay için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini savunan çevre sakinleri, “İnsan Karpaz’da da olsa yardımcı olmaya çalışır, kendi bölgesine önlem almamak da nedir?” dedi.



Gönyeli Belediyesi’nin belediyecilik anlayışının ne olduğunun tartışma konusu olduğunu kaydeden bir vatandaş, “İşte Gönyeli Belediyesi’nin ‘çağdaş belediyecilik’ anlayışı. Bunlar hergün dereye kanalizasyon boşaltsın çevre dairesi dahil herkes seyretsin.Bu kadarı da olamaz yazıklar olsun!” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Öte yandan konuyla ilgili görüşlerini almak için ulaştığımız Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, daha sonra konuyu değerlendireceğini kaydetti.

Haberal Kıbrıslı - Candan MERT