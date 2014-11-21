Belden Aşağısı Felç Olan Bir Adamın Sevdiği Kadına Verebileceği En Anlamlı Düğün Hediyesi

Birbirini seven iki insanın dünya evine girdiği kutsal günde yaşanan en anlamlı an büyük ihtimalle çiftin dans ettiği o büyülü andır. Davetlilerin gözleri onlara kitlenir ve çiftin hayatları boyunca unutamayacakları o duygu ve sevgi dolu an yaşanır.

Birbirini delicesine seven ve hiçbir engel tanımadan düğün danslarını gerçekleştiren bir çiftin hikayesine götürmek istiyoruz sizi. Onların adları Joey Johnson ve Michelle Johnson. 2012 yılında bir konserde tanışmışlar ve birbirlerine delicesine aşık olmuşlar. Aradan geçen dört ayın ardından talihsiz bir motorsiklet kazası geçiren Joey'in belden aşağısı felç olmuş. Fakat Joey aşık olduğu kadınla kurduğu hayallerinden vazgeçmemiş. İşte o kalplerimizi ısıtan hikaye;