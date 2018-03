Belden Aşağısı Felç Olan Bir Adamın Sevdiği Kadına Verebileceği En Anlamlı Düğün Hediyesi

Birbirini seven iki insanın dünya evine girdiği kutsal günde yaşanan en anlamlı an büyük ihtimalle çiftin dans ettiği o büyülü andır. Davetlilerin gözleri onlara kitlenir ve çiftin hayatları boyunca unutamayacakları o duygu ve sevgi dolu an yaşanır.