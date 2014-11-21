Belden Aşağısı Felç Olan Bir Adamın Sevdiği Kadına Verebileceği En Anlamlı Düğün Hediyesi
Birbirini seven iki insanın dünya evine girdiği kutsal günde yaşanan en anlamlı an büyük ihtimalle çiftin dans ettiği o büyülü andır. Davetlilerin gözleri onlara kitlenir ve çiftin hayatları boyunca unutamayacakları o duygu ve sevgi dolu an yaşanır.
Belden Aşağısı Felç Olan Bir Adamın Sevdiği Kadına Verebileceği En Anlamlı Düğün Hediyesi
Birbirini seven iki insanın dünya evine girdiği kutsal günde yaşanan en anlamlı an büyük ihtimalle çiftin dans ettiği o büyülü andır. Davetlilerin gözleri onlara kitlenir ve çiftin hayatları boyunca unutamayacakları o duygu ve sevgi dolu an yaşanır.
21 Kasım 2014 Cuma 21:04
Belden Aşağısı Felç Olan Bir Adamın Sevdiği Kadına Verebileceği En Anlamlı Düğün Hediyesi
Birbirini seven iki insanın dünya evine girdiği kutsal günde yaşanan en anlamlı an büyük ihtimalle çiftin dans ettiği o büyülü andır. Davetlilerin gözleri onlara kitlenir ve çiftin hayatları boyunca unutamayacakları o duygu ve sevgi dolu an yaşanır.
Birbirini delicesine seven ve hiçbir engel tanımadan düğün danslarını gerçekleştiren bir çiftin hikayesine götürmek istiyoruz sizi. Onların adları Joey Johnson ve Michelle Johnson. 2012 yılında bir konserde tanışmışlar ve birbirlerine delicesine aşık olmuşlar. Aradan geçen dört ayın ardından talihsiz bir motorsiklet kazası geçiren Joey'in belden aşağısı felç olmuş. Fakat Joey aşık olduğu kadınla kurduğu hayallerinden vazgeçmemiş. İşte o kalplerimizi ısıtan hikaye;
1. Joey sevdiği kadına 2013 yılında evlenme teklif etti ve cevabını anında aldı: EVET.
2. Düğün gününde Michelle büyük bir sürprizle karşılaşdı: Joey'in arkadaşlarının yardımıyla hazırladığı bir koşum takımı mekanizması, adamın ayağa kalkıp dans etmesine olanak sağlıyordu.
3. Düğünden sonra geline o anda neler hissettiği sorulunca şunları söyledi: "Bizi dans ederken seyreden herkesin gözlerinden yaşlar akıyordu, ben de dayanamadım ve ağladım. Joey ile bir daha asla göz göze dans edemeyeceğimi düşünüyordum ama o hayallerimi gerçekleştirdi. Onu çok seviyorum."
4. Kendini dünyanın en şanslı kadını hissettiğini söyleyen Michelle, ömrünün geri kalanını Joey ile geçirerek ona elinden geldiğince yardım etmek istediğini de sözlerine ekledi.
5. Yeni evli çift imkansızı başararak, hayatta her şeyin mümkün olduğunu ve mutlu bir geleceğin onları beklediğini gösterdi.
6. Sahiden; imkansız denilen bir şey aşkın ve sevginin önüne geçebilir mi?
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