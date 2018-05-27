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Belçika Yeşiller Partisi’nden 18 Yaşında Down Sendromlu Aday

Belçika'da sonbaharda yapılacak yerel seçimlerde, Yeşiller Partisi (Groen), Brugge kentinde 18 yaşındaki Down sendromlu Tane Depuyt'u aday gösterdi.

Belçika Yeşiller Partisi’nden 18 Yaşında Down Sendromlu Aday

Belçika'da sonbaharda yapılacak yerel seçimlerde, Yeşiller Partisi (Groen), Brugge kentinde 18 yaşındaki Down sendromlu Tane Depuyt'u aday gösterdi.

27 Mayıs 2018 Pazar 11:43
Belçika Yeşiller Partisi’nden 18 Yaşında Down Sendromlu Aday


 Belçika'da sonbaharda yapılacak yerel seçimlerde, Yeşiller Partisi (Groen), Brugge kentinde 18 yaşındaki Down sendromlu Tane Depuyt'u aday gösterdi.

BBC’nin haberine göre, Depuyt seçilirse, Belçika'nın ilk Down sendromlu belediye meclisi üyesi olacak.

Yeşiller Partisi'nin gençlik örgütünde aktif olarak çalışan Down sendromlu genç, aday olmayı kendisi istedi.

Tane Depuyt, Het Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, babası gibi politikacı olmak istediğini söyledi.

Depuyt, neden Yeşiller Partisi'nin seçtiğini ise, "Çünkü daha fazla doğaya ihtiyacımız var" sözleriyle açıkladı.

Yeşiller Partisi Brugge örgütüne göre, Depuyt'un adaylığı, kamuoyu ilgisini çekmek amacıyla yapılmış göstermelik bir adım değil.

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Down sendromlu genç politikayı ciddiye alıyor ve aktif bir çalışma yürütüyor. Listenin 16. sırasında yer alan Depuyt'un hedefi tercih oyları ile seçilmek.

Oldukça iddialı ve planlı bir çalışma sürdüren Tane Depuyt, kampanya afişi, posterleri ve web sitesini kendisi hazırladı.

Yeşiller Partisi Brugge sorumlusu Marleen Ryelandt'e göre, Down sendromlu aday, aynı sorunlara sahip olsun ya da olmasın diğer gençlerin de sosyal olarak topluma katılmasını istiyor.

Yeşiller Partisi listesinin toplumu kucaklayacak şekilde hazırlandığını söyleyen Ryelandt, tekerlekli sandalyeye bağlı ve konuşamayan bir adaya da yer verdiklerini söyledi.

Yeşiller Partisi yetkilisine göre, konuşamayan bu aday bilgisayarda harika işler yaptıyor ve kendilerine çok önemli fikirler veriyor.

Brugge Belediye Meclisi'nde 3 sandalyeye sahip olan Yeşiller Partisi, Ekim ayındaki seçimlerde en az 5 üyelik hedefliyor.

 

Son Güncelleme: 27.05.2018 14:44
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