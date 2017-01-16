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16 Ocak 2017 Pazartesi 10:34

BEL-SEN yeniden Keleş dedi

BEL-SEN yeniden Keleş dedi
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 BEL-SEN 13. Genel Kurulu yapıldı, Başkanlığa Fikret Keleş yeniden seçildi.

Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası 13. Genel Kurulunu geçtiğimiz hafta sonu, sendikanın Güzelyurt’taki genel merkezinde gerçekleştirildi. Genel kurul sonrasında başkanlığa yeniden Fikret Keleş seçildi.

Güzelyurt Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası Genel Merkezinde gerçekleşen 13. Genel Kurula Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendikalar Mukayyidi Kemal Can,Kamu İş Başkanı Sami Dilek,Türk-İş Kıbrıs Temsilcisi Ahmet Çaluda, delegeler ve üyelerin katılımı ile gerçekleşti.

Genel kurulda bir konuşa yapan Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Fikret Keleş, Bel-Sen olarak yetkili oldukları tüm belediyelerde toplu iş sözleşmelerinin yenilendiğini söyledi ve bu noktada çalışanların istekleri ve hakları konusunda gereken özveriyi gösteren yöneticilere teşekkür etti. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçildiğini anlatan Keleş, çalışanların önce iş güvenliği sonrada haklarının alınması noktasında örgütlü mücadelenin önemine değindi ve bu süreçte hem işçinin hem işverenin uyum içinde olmasının önemine değindi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’da yaptığı konuşmada sendikanın genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmaların ardından genel kurul gerçekleşti ve yönetim kurulu ve genel başkanlık için tek listeden aday olan Fikret Keleş yeniden başkan olarak seçilirken yönetim kuruluda yeniden belirlendi.

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Anahtar Kelimeler
Fikret KeleşBel-senBelediye Emekçileri Sendikası
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