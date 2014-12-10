'Bekaret Zarımı Diktirdim Çünkü...'

Brezilya'nın dünyaca ünlü popo güzellik yarışması Miss BumBum'un bu seneki galibi Indianara Carvalho cinsel organına estetik yaptırdığını ve bekâret zarını da diktirdiğini açıkladı









22 yaşındaki Carvalho bekaret zarını diktirme kararını, “İlk ilişkisini yeniden özel biri ile yaşayabilmek için” aldığını söyledi.











Cinsel organının yeni görüntüsünü yeni yılda hayranlarıyla paylaşacağını söyleyen Carvalho, “Fotoğrafları çektirmeden önce ameliyat olup yeniden bekâretime kavuşmak istedim. Tam olarak dünyaya geldiğim şekilde görünmüyorken çıplak fotoğraf çektirmek hoşuma gitmezdi” dedi.







Modellik yapan Carvalho, “Ayrıca bir bakire olarak Miss BumBum unvanına biraz saygınlık kazandırmak istedim” ifadesini kullandı.