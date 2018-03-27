EĞİTİM BAKANLIĞI TOZ BULUTU İLE İLGİLİ GENELGE YAYINLADI... BEDEN EĞİTİMİ VE SPORTİF FAALİYETLER AÇIK HAVADA YAPILMAYACAK; SINIF CAMLARI KAPALI OLACAK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi ile yapılan görüşmenin ardından ülkeyi etkisi altına alan toz bulutunun ileriki günlerde de devam edeceğini dikkate alarak, okullara genelge gönderdi.

Bakanlık genelgesinde, toz bulutu etkisini kaybedene kadar; beden eğitimi dersleri ve sportif faaliyetlerin açık havada yapılmaması, öğrencilerin tenefüs saatlerinde mümkün olduğu kadar açık alanda tutulmaması, okul saatleri içerisinde sınıf camlarının kapalı tutulması, öğrenci taşımacılığı yapan araçların camlarının servis saatleri içerisinde kapalı tutulması gibi maddeler yer alıyor.

Bakanlık açıklamasında, “Halkımızın da yapılan tüm uyarıları dikkate alarak hem kendi hem de öğrencilerimizin sağlığının korunması adına dikkatli olmalarını ve gereken önlemleri almalarını tavsiye ederiz” denildi.