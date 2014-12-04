Bedelli Askerlik İçin Evini Satışa Çıkardı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bedelli askerlik müjdesinin ardından Kayseri'de bir vatandaş, bedelli askerlik için gerekli 18 bin lirayı ödeyebilmek için evini internet üzerinden satışa çıkardı.



Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 yıl önce kredi çekerek satın aldığı 4 odalı, 170 metrekarelik evi, "Çok acil, bedelli askerlik için satılık" ilanıyla satışa çıkaran 29 yaşındaki Emre Erbaş, akademik çalışmalardan kopmamak için askerliği sürekli tecil ettirmek zorunda kaldığını söyledi.



Erbaş, 2011 yılında yaşı tutmadığı için bedelli askerlik uygulamasından faydalanamadığını belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır bedelli askerliğin çıkmasını bekliyorum. 2011 yılındaki bedelliden faydalanamayınca 'bir daha çıkmaz' düşüncesiyle birikimimin üstüne kredi çekerek ev aldım" diye konuştu.



'180 BİN LİRA DEĞERİ VAR, 164 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDIM'



"Başbakanımızın bedelli açıklaması, bizleri çok mutlu etti" diyen Erbaş, şunları söyledi: "Ayağıma kadar gelen bu fırsatı kaçırmak istemedim. İki yıl önce ev almak için kredi çekmiştim. Şu an onun borcunu ödüyorum. Bedelli askerlik için de tekrar kredi çekme imkanım olmadığı için yeni aldığım evimi 180 bin lira değeri olmasına rağmen 164 bin liraya satışa çıkardım. Evi bir an önce satabilmek için fiyatı mecburen aşağı çektim. Evimi sattıktan sonra hem bedelli askerlik parasını hem de evin kalan kredi borcunu ödeyeceğim. Başvuru tarihine kadar evi satamazsam fiyatta biraz daha indirim yapmayı düşünüyorum. Evi sattığımda maddi açıdan rahatlamış olacağım."



'EVİNİ SATANLARIN SAYISI ARTABİLİR'



Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy da bedelli askerlik açıklamasının ardından ev satışlarının arttığını söyledi.



Askerliği bedelli yapmak isteyen ancak nakit parası olmayan birçok kişinin ilk olarak evini ya da arabasını satmayı düşündüğünü ifade eden Atasoy, bedelli askerlik için evini satmak isteyenlerin sayısının artmasını beklediklerini kaydetti.