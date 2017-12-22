Bedava alışveriş yapacaktı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Reis Süpermarket'ten almış olduğu ürünleri ödemeden çıkmak isterken yakalanan zanlı İsmail Erdem tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara huzurda bulunan zanlı İsmail Erdem’in 21 Aralık 2017 tarihinde 12. 00 - 12. 30 saatleri arasında Lefkoşa’da bulunan Reis Süpermarket içerisinden toplam değeri 391,20 TL değerinde muhtelif eşyaları market çantasına koyarak kasaya ödeme yapmadan çıkış yapmak istediği sırada güvenlik görevlileri tarafından tespit edilerek polise teslim edildiğini söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışınının yasaklanması ve haftada 1gün ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.