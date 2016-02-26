Bebek Katilleri Hakkında SON DAKİKA Açıklaması!

Girne’de faaliyet gösteren “Ada Hospital” isimli özel hastanede yasal olmayan şekilde hamileliğin sonlandırılması olayı ile ilgili bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 3’ü doktor, 1’i anastezist, 1’i ebe, 1’i hemşire,1’i sekreter ve 1’i de güvenlikçi olmak üzere toplam 8 kişi hakkında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Kıdemli Yargıç Fatma Şenol’un baktığı davada ilk sözü alan Savcı Emine Taşkın olayı soruşturan Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Namık Kemal Baz’dan olay hakkında mahkemeye bilgi vermesini istedi.

Polis Çavuşu Namık Kemal Baz ilk olarak işlenen suçun örtülmesiyle ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi.

Baz, verdiği bilgide, 2013 ile 2016 yılları arasında meydana gelen suçlarla ilgili zanlı A.D. (E -34) ile zanlı C.Ö.’nün (K-38) methaldar oldukları ve dün tutuklandıklarını belirterek, sözkonusu şahısların bu tarihler arasında “Ada Hospital” adlı özel sağlık merkezinde yasal sınır olan 10 haftadan büyük fetüsler için ameliyat edilerek gebeliğin sonlandırılmasında suçun örtülmesi suçunu işlediklerini kaydetti.

Polisin şu ana kadar Karakum Zeyko Yağ Fabrikası bölgesi ile Çatalköy Hz. Ömer Türbesi bölgesinde 1 bebek ve 4’ü de fetüs olmak üzere kalıntı bulduğunu belirten Baz, bunlara emare olarak el konulduğunu anlattı.

Baz, zanlıların telefonlarında yapılan aramada ise zanlıların telefonlarında olayla ilgili bağlantılı kayıtlar tespit ederek emare olarak el konulduğunu ve her iki zanlının da dün verdiği açık ifadelerinde yaptıklarını söylediklerini aktardı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Namık Kemal Baz mahkemeye verdiği diğer bilgide de zanlı M.A.T (E-40), zanlı V.Ö.T (K-41), zanlı F.K (E-66), zanlı R.S (K-65), zanlı A.İ (K-30) ve son olarak tutuklanan T.O’nun (E-64) 2013-2016 yılları arasında “Ada Hospital’ adlı özel sağlık merkezinde yasal sınır olan 10 haftadan büyük fetüsler için ameliyat edilerek gebeliğin sonlandırılmasında methaldar olduklarını ve dün tutuklandıklarını kaydetti.

Baz, zanlıların suçun örtülmesi ile emare olarak el konulan 1 bebek ve 4 adet fetüs olayı ile bağlantısı bulunduğunu söyledi.

M.A.T (E-40), zanlı V.Ö.T (K-41), zanlı F.K’nin (E-66) gönüllü olarak ifade verdiğini, R.S’nin (K-65), mahkemeye çıkarılmadan az önce tutuklandığını ve diğer zanlıların henüz ifade vermediğini belirten Baz, ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması ve alınması için, gerekli ifade ve emareler bulunduğunu belirtti.

Baz, Ada Hospital’ın sahipleri olan M.A.T (E-40), zanlı V.Ö.T’nün (K-41) olayla ilgili bilgileri olduğunu; diğerlerinin ise operasyonlarda görev aldıkları ve elde edilen bilgilerle ilgili elde şahadet mevcut olduğunu söyledi.

Polis Çavuşu Namık Kemal Baz mahkeme verdiği bilginin ardından zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme de tutukluk emri verdi.























