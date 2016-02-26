Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bebek Cinayetleriyle İlgili Milletvekili’nin Eşi Tutuklandı

Bebek Cinayetleriyle İlgili Milletvekili’nin Eşi Tutuklandı

26 Şubat 2016 Cuma 17:33
Bebek Cinayetleriyle İlgili Milletvekili’nin Eşi Tutuklandı
banner238
Milletvekili’nin Eşi Tutuklandı
Girne’de faaliyet gösteren “Ada Hospital” isimli özel hastanede yasal olmayan şekilde hamileliğin sonlandırılması olayı ile ilgili bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 3’ü doktor, 1’i anastezist, 1’i ebe, 1’i hemşire,1’i sekreter ve 1’i de güvenlikçi olmak üzere toplam 8 kişi hakkında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Kıdemli Yargıç Fatma Şenol’un baktığı davada ilk sözü alan Savcı Emine Taşkın olayı soruşturan Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Namık Kemal Baz’dan olay hakkında mahkemeye bilgi vermesini istedi.



Tutuklular arasında Milletvekili Ergün Serdaroğlu’nun eşi Rasiha Serdaroğlu’nun da olduğu öğrenildi.


Milletvekili Ergün Serdaroğlu ve Anastezist eşi Rasiha Serdaroğlu
Anastezist Rasiha Serdaroğlu’nun mahkemeye götürülürken fotoğrafları da objektiflere yansıdı.


Polis Çavuşu Namık Kemal Baz ilk olarak işlenen suçun örtülmesiyle ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi.

Baz, verdiği bilgide, 2013 ile 2016 yılları arasında meydana gelen suçlarla ilgili zanlı A.D. (E -34) ile zanlı C.Ö.’nün (K-38) methaldar oldukları ve dün tutuklandıklarını belirterek, sözkonusu şahısların bu tarihler arasında “Ada Hospital” adlı özel sağlık merkezinde yasal sınır olan 10 haftadan büyük fetüsler için ameliyat edilerek gebeliğin sonlandırılmasında suçun örtülmesi suçunu işlediklerini kaydetti.

Polisin şu ana kadar Karakum Zeyko Yağ Fabrikası bölgesi ile Çatalköy Hz. Ömer Türbesi bölgesinde 1 bebek ve 4’ü de fetüs olmak üzere kalıntı bulduğunu belirten Baz, bunlara emare olarak el konulduğunu anlattı.

Baz, zanlıların telefonlarında yapılan aramada ise zanlıların telefonlarında olayla ilgili bağlantılı kayıtlar tespit ederek emare olarak el konulduğunu ve her iki zanlının da dün verdiği açık ifadelerinde yaptıklarını söylediklerini aktardı.

 
Son Güncelleme: 26.02.2016 19:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim