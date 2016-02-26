Bebek Cinayetleriyle İlgili Milletvekili’nin Eşi Tutuklandı

Milletvekili’nin Eşi Tutuklandı



Girne’de faaliyet gösteren “Ada Hospital” isimli özel hastanede yasal olmayan şekilde hamileliğin sonlandırılması olayı ile ilgili bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 3’ü doktor, 1’i anastezist, 1’i ebe, 1’i hemşire,1’i sekreter ve 1’i de güvenlikçi olmak üzere toplam 8 kişi hakkında 3’er gün tutukluluk emri verildi.Kıdemli Yargıç Fatma Şenol’un baktığı davada ilk sözü alan Savcı Emine Taşkın olayı soruşturan Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Namık Kemal Baz’dan olay hakkında mahkemeye bilgi vermesini istedi.Tutuklular arasında Milletvekili Ergün Serdaroğlu’nun eşi Rasiha Serdaroğlu’nun da olduğu öğrenildi.Milletvekili Ergün Serdaroğlu ve Anastezist eşi Rasiha SerdaroğluAnastezist Rasiha Serdaroğlu’nun mahkemeye götürülürken fotoğrafları da objektiflere yansıdı.Polis Çavuşu Namık Kemal Baz ilk olarak işlenen suçun örtülmesiyle ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi.Baz, verdiği bilgide, 2013 ile 2016 yılları arasında meydana gelen suçlarla ilgili zanlı A.D. (E -34) ile zanlı C.Ö.’nün (K-38) methaldar oldukları ve dün tutuklandıklarını belirterek, sözkonusu şahısların bu tarihler arasında “Ada Hospital” adlı özel sağlık merkezinde yasal sınır olan 10 haftadan büyük fetüsler için ameliyat edilerek gebeliğin sonlandırılmasında suçun örtülmesi suçunu işlediklerini kaydetti.Polisin şu ana kadar Karakum Zeyko Yağ Fabrikası bölgesi ile Çatalköy Hz. Ömer Türbesi bölgesinde 1 bebek ve 4’ü de fetüs olmak üzere kalıntı bulduğunu belirten Baz, bunlara emare olarak el konulduğunu anlattı.Baz, zanlıların telefonlarında yapılan aramada ise zanlıların telefonlarında olayla ilgili bağlantılı kayıtlar tespit ederek emare olarak el konulduğunu ve her iki zanlının da dün verdiği açık ifadelerinde yaptıklarını söylediklerini aktardı.