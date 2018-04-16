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Bebeği yere atarak kafasını kırdı

Bebeği yere atarak kafasını kırdı

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:12
Bebeği yere atarak kafasını kırdı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da önceki gün gelini Oğuljan Myradova ile tartıştıktan sonra kucağında bulunan 2 buçuk aylık oğlu Shatlyk Gurbanovu alıp yere atarak kafatasının kırılmasına neden olan Türkmenistan uyruklu zanlı Akmaral Arslanova tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlı Akmaral Arslanova‘nın 15 Nisan tarihinde saat, 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da zanlı zanlı Akmaral Arslanova kendisinden habersiz evden dışarıya çıktığı için tartıştığı gelini Oğuljan Myradova’nın kucağında bulunan 2 buçuk aylık oğlu Shatlyk Gurbanovu alıp yere atarak kafatası kemiğinin kırılmasına sebep olup vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğünü ve Lefkoşa Devlet Hastanesi beyin cerrahi bölümünde yoğun bakın ünitesinde tutulduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Karagil zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini ayrıca komşu evlerden olayla ilgili çevre şahadeti de alınacağını belirterek zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı çocuğu yere atmadığını annesine zarar vermedim çocuğa nasıl zarar vereyim dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Oğuljan MyradovaKafasını KırdıAkmaral ArslanovaBebek
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