Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

BDDK'dan 300 milyon dolar sermayeli yeni banka izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 300 milyon dolar sermayeli mevduat bankası kurulması....

BDDK'dan 300 milyon dolar sermayeli yeni banka izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 300 milyon dolar sermayeli mevduat bankası kurulması....

28 Ekim 2011 Cuma 10:02
BDDK'dan 300 milyon dolar sermayeli yeni banka izni
banner238

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 300 milyon dolar sermayeli mevduat bankası kurulması için Lübnan merkezli Audi grubuna izin verdi.

BDDK'nın ilgili kararınca Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre , kurucu ortaklar Audi s.a.l., Audi Saradar Group, Audi Saradar Private Bank s.a.l., Raymond W. Audi, (Raymond Audi), Samir N. Hanna, (Samir Hanna), Freddie C. Baz tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

Arap dünyasının dördüncü büyük bankası olan Bank Audi grubu, Türk finans sektörünün 49'uncu bankası olacak. Gelişmeyle ilgili Cnbc'ye konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin, Avrupa'da finansal sistemle ilgili sıkıntıların zirveye çıkıtığı bu dönemde Arap sermayesinin Türkiye gelmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Lübnanlı Audi ailesinin yüzde 7.2 hisseye sahip olduğu bankanın ortakları arasında yine Lübnanlı Saradar ailesi, Kuveytli El Hamalzi ailesi ve El Sabah aileleriyle, Deutsche Bank da bulunuyor.

Son Güncelleme: 28.10.2011 10:02
Anahtar Kelimeler:
BankaLibyaMevduatBDDKSermayeAudi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim