BDDK'dan 300 milyon dolar sermayeli yeni banka izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 300 milyon dolar sermayeli mevduat bankası kurulması için Lübnan merkezli Audi grubuna izin verdi.

BDDK'nın ilgili kararınca Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre , kurucu ortaklar Audi s.a.l., Audi Saradar Group, Audi Saradar Private Bank s.a.l., Raymond W. Audi, (Raymond Audi), Samir N. Hanna, (Samir Hanna), Freddie C. Baz tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

Arap dünyasının dördüncü büyük bankası olan Bank Audi grubu, Türk finans sektörünün 49'uncu bankası olacak. Gelişmeyle ilgili Cnbc'ye konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin, Avrupa'da finansal sistemle ilgili sıkıntıların zirveye çıkıtığı bu dönemde Arap sermayesinin Türkiye gelmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Lübnanlı Audi ailesinin yüzde 7.2 hisseye sahip olduğu bankanın ortakları arasında yine Lübnanlı Saradar ailesi, Kuveytli El Hamalzi ailesi ve El Sabah aileleriyle, Deutsche Bank da bulunuyor.