Lefkoşa, 1 Mayıs 17 (.): Bazı sivil toplum örgütleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1 Mayıs’ın barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günü olduğunu belirtti.

Savaşan mesajında, “Dünya’nın, haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir yer olması en büyük istencimizdir. Toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan, harcadıkları enerji ve döktükleri alın terleriyle özelde ülkemizin genelde ise dünyanın adeta bel kemiği işçilerimizin, emekleriyle ekmeklerini kazanan bütün kardeşlerimin bayramlarını en içtenlikle kutlarım” ifadelerini kullandı.

KKTC KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Baki Aygün, toplumların belkemiği olan, alın teriyle üreterek ülke ihtiyaçlarına çok büyük katkı koyan işçilerin bayramı olan "1 Mayıs İşçi Bayramı"nın ülkede de bir şölen olarak kutlandığını belirtti.

Aygün mesajında, “Unutulmasın ki emek en yüce değerdir. Bu vesileyle, özle sektör çalışanlarının sendikalaşması önündeki engellerin kaldırılması dileğiyle tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

KUİR KIBRIS DERNEĞİ

Kuir Kıbrıs Derneği, 1 Mayıs mesajında, LGBT+ varoluşları tanımlayan “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” gerçekliğinin toplumun tüm ilerici yapıları tarafından topluma nüfuz ettirilmesini ve bu tanımlamaların Anayasa’da tanınmasını talep etti.

Ülkede yaşanan asgari ücretin açlık sınırında olması, “Göç Yasası”ndan kaynaklanan sorunlar, özel sektördeki sendikasızlık, uzun çalışma saatleri, güvencesiz çalıştırma gibi sorunlara işaret edilen mesajda, bu sorunların yanında, lezbiyen, biseksüel ve trans kadınların tüm kadınlar gibi “patriarkal kapitalizmden nasibini” aldığı kaydedildi.

LGBT+ emekçilerin çalışma hayatının her evresinde mevcut veya algılanan cinsel yöneliminden, cinsiyet kimliklerinden ötürü “ayrımcılık ve hak ihlallerini deneyimlediği” belirtilen mesajda, “Bunun karşısında LGBT+'ların hayatlarının, açıklama, bildiri, tüzük ve yasalarda ‘farklı’, ‘diğer’ ya da ‘ve benzeri’ görünmezliğine havale etmeye kalkışan politikalar sonucu LGBT'lere özgü sorunlar ve iyileştirmeler emek mücadelesinin taleplerine maalesef yansımamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Mesajda, “ ‘cinsel yönelim” ve ‘cinsiyet kimliği’ gerçekliklerinin anayasada tanınmasını talep ediyoruz. Başta İş Yasası olmak üzere, yasa ve tüzüklerde ayrımcılıkla ilgili maddelerde yer alan ayırım yapılamayacak zeminler arasına ‘cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği’ifadeleri eklenmelidir . Nefret suçları ile ilgili, ceza yasasının yetersiz kalan hükümlerine dair mevzuat çalışmasının bir an önce gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. LGBT+’lara yönelik nefret suçlarına karşı hem yasal ve hem de idari düzenleme ve önlemler bir an önce gerçekleşmelidir” ifadelerine yer verildi.

(GÖZ/ÖK)