Bazı Parti Ve Sendikalar Cumhurbaşkanlığı Önünde Basın Toplantısı Düzenledi

Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası, Cumhurbaşkanlığı önünde “Pakistan’a değil masaya” başlıklı ortak basın toplantısı düzenledi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA MASAYA DÖNME ÇAĞRISI YAPILDI

Lefkoşa, 27 Şubat 17 (.): Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası, Cumhurbaşkanlığı önünde “Pakistan’a değil masaya” başlıklı ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı önünde “Ne Taksim, ne Enosis Bağımsız Federal Kıbrıs”, “Pakistan’a Değil Masaya” pankartları açan parti ve sendika temsilcileri birer konuşma yaparak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı yeniden müzakere masasına çağırdı.

Konuşmaların ardından TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu ortak açıklamayı okudu.

ELCİL

İlk konuşmayı yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 22 aydır devam eden müzakere sürecine değinerek, toplumun süreci çok büyük umutlarla desteklediğini ve sürecin sonuca ulaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Enosis söyleminin görüşme sürecini akamete uğrattığına işaret eden Elcil, barış ve çözüm istediklerini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya görüşmelerin yeniden başlaması için çağrı yaptı.

KANATLI

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı da, müzakerelerin durmasının ardından ilk adım olarak Pakistan’a gidilecek olmasını, en çok söylenen B planıyla ilgili olduğunu düşündüklerini belirtti.

Pakistan’a gidişi tanınma ve tanıtmayla ilgili bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kanatlı, bir B planı istemediklerini, çözüm istediklerini kaydetti.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, görüşmelerin devamını istediklerine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın demokrasi, federal çözüm söylemlerini devam ettirmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, “gerici zihniyetlerin provokasyonuna alet olmamasını” isteyen İzcan, amacın görüşmeleri bertaraf etmek olduğunu, Cumhurbaşkanı Akncı’nın da görüşmelere devam etmemekle buna alet olacağını söyledi.

İzcan görüşme masasından başka bir B planına karşı olduklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Akncı’ya masaya dönme çağrısı yaptı.

DAVULCU

TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu da, Kıbrıs konusunda çözüme en yakın olunan zaman olduğunu belirterek, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Müzakerelerin duraksamasını istemediklerini ifade eden Davulcu, müzakerelerin kaldığı yerden devamından yana olduklarını vurguladı.

Konuşmalar ardından Mehmet Davulcu ortak açıklamayı okudu.

ORTAK AÇIKLAMA

Uluslararası konferans boyutunda çözüm arayışına gelmiş Kıbrıs sorununun, müzakere sürecinde kesintiye uğratılmasının kabul edilemez bir tutum olduğuna dikkat çekilen açıklamada, faşist unsurların tahriklerine kapılıp müzakere masasını akamete uğratmanın Kıbrıs’ın barışçıl geleceğini tehlikeye atmak anlamı taşıdığı ifade edildi.

Liderlerin şimdilerde yapmaya çalıştığı karşılıklı suçlama ve ön şart koşmaların, geride bırakılan yarım yüzyıllık devrede defalarca yapılan, ancak hiçbir topluma yarar sağlamadığı gibi Kıbrıs üzerinde çıkarları olan emperyalist güçlerin değirmenine su taşıdığının yaşanarak görüldüğü ifade edilen açıklamada, Kıbrıslı toplumların müzakere sürecinin askıya alınıp, karşılıklı suçlamalar ve ön şartlar koşarak yeni gerilimler yaratılmasına ve bölünmüşlüğün kalıcılaşmasına ihtiyacı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İhtiyacımız olan şey, siyasi çözümü getirecek bir anlaşmayla oluşacak federal Kıbrıs’tır. Bunun parametreleri bellidir. Tarihimizde ilk kez hedefe bu kadar yakınız. Müzakereci liderlerden beklenen yapay olarak gerilen ortamı yumuşatıp hemen müzakere masasına dönmeleridir.

Kıbrıs bizim öz yurdumuzdur. Enosis’i de Taksim’i de reddediyoruz. Kıbrıs’ın geleceği federasyondadır. Sayın Akıncı’ya çağrımız, Pakistan’a gitmek yerine, Kıbrıslı Türk toplumu lideri olurken verdiği sözlere bağlı kalarak müzakere masasına dönmesi ve yapıcı bir tutumla sonuca ulaşılmasıdır.”

Ortak açıklamada Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis’e de faşist unsurların etkisinden sıyrılmasını, kaprisleri bir yana bırakarak, hemen yarın müzakerelere kalınan yerden yapıcı bir tutumla devam etmesi için çağrı yapıldı.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın Fotoğraf: Süleyman Önal



