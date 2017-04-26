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26 Nisan 2017 Çarşamba 13:17

Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Parti Temsilcileri Yeniden Biraraya Geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen rutin toplantılar kapsamında yeniden biraraya geldi.

Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Parti Temsilcileri Yeniden Biraraya Geldi
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TOPLANTIDA NÜKLEER ENERJİ’NİN OLUŞTURDUĞU TEHDİT ELE ALINDI

Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen rutin toplantılar kapsamında yeniden biraraya geldi.

Ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de saat 10.30’da başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıda Çernobil faciasının yıldönümü dolayısıyla  Kıbrıs Yeşiller Partisi’nin önerisiyle “Çernobil Trajedisi’nin Anısına , Nükleer Enerjinin Oluşturduğu Tehdit Konusunda  Kıbrıslıların  Farkındalığını Artırmak” konusu tartışıldı.

Toplantı sonrasında hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Slovakya Büyükelçisi Oksana Tomova, katılımcıların dünyanın her yerinde nükleer tesis inşa edilmesiyle ilgili düşüncelerini ifade ettiklerini ve sadece bir kaza olasılığında değil, nükleer enerji tesislerinin normal çalışması halinde de  ortaya çıkabilecek tehlike ve risklerin altını çizdiklerini söyledi.

Tomova, katılımcıların nükleer teknolojinin yanlış kullanımının, insanlık için ülkesel sınırlarda kalamayacak bir tehdit olduğu;  nükleer tesislerin yapılmaması ve çevrenin radyoaktif kirlilikten uzak tutulması gerektiği  konusunda fikir birliğine vardığını kaydetti.

Tomova, bazı parti temsilcilerinin katılımıyla Derinya ve Aplıç kapılarını ziyaret edeceklerini de anımsattı. Tomova, yarın saat 10:00’da Derinya kapısının ziyaret edileceğini ve burda Kıbrıslı Türk ve Rum vatandaşlarla görüşüleceğini söyledi.  Tomova ardından 3 Mayıs’ta saat 10.00’da  ise Lefke Aplıç kapısında da benzer bir organizasyonla vatandaşlarla bir araya gelineceğini belirtti.

Bir sonraki toplantı 31 Mayıs Çarşamba günü CTP’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bugünkü toplantıya Kuzey Kıbrıs’tan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Halkın Partisi (HP) ve Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP); Güney Kıbrıs’tan ise Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokrat Parti (DIKO), Birleşik Demokratlar (EDİ), Demokratik Seferberlik Partisi (DISI), Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK) ile Merkezin Yeniden Yapılandırılması İçin Siyasi Gurup (EPALXI) temsilcileri katıldı.

(ÖZ/HA)

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