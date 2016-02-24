Bazı Siyasi Parti Temsilcileri Ara Bölgede Bir Araya Geldi

TOPLANTIDA, TOPLUMUN MÜZAKERELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMESİNİN İYİ Mİ KÖTÜ MÜ OLACAĞI ELE ALINDI

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen rutin ortak toplantılar kapsamında bugün bir araya geldi.

Ara Bölgede bulunan Ledra Palas Otel’de saat 10:30’da başlayan ve Güney Kıbrıs’tan DİKO’nun ev sahipliğindeki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Bugünkü toplantıya Kuzey’den Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP); Güney Kıbrıs’tan ise Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokrat Parti (DIKO), Birleşik Demokratlar (EDİ), Demokratik Seferberlik Partisi (DISI), Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK) ile Merkezin Yeniden Yapılandırılması İçin Siyasi Gurup (EPALXI) temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrasında Slovakya Büyükelçisi Oksana Tomova, hazırlanan ortak açıklamayı okudu ve bir sonraki toplantının 30 Mart Çarşamba günü gerçekleştirileceğini kaydetti.

Tomova, katılımcıların açık ve yapıcı bir şekilde, DİKO’nun önerisi üzerine “Kamuoyunun müzakerelerle ilgili olarak bilgilendirilmesi iyi mi kötü mü” konusunu ele aldıklarını ve fikirlerini paylaştıklarını söyledi.