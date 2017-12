BAZI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ VE SENDİKALAR, SIĞINMA EVİ TALEBİYLE YÜRÜYÜŞ YAPTI



Bazı sivil toplum örgütü ve sendikalar, sığınma evi kurulması talebiyle bugün Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi.Yürüyüş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle “Sığınma Evi Hemen Şimdi” sloganıyla düzenlendi. Eylemciler önce Kuğulu Park’tan Cumhuriyet Meclisi önüne yürüdü. Meclis önünde eyleme destek veren örgütlerin ortak açıklaması okundu. Baraka Tiyatrosu kadına yönelik şiddeti konu alan oyun sahneledi, Ekmek ve Güller isimli şiir okundu. Yürüyüş Lokmacı Sınır Kapısı’nda sonlandırıldı.Cansu Nazlı tarafından okunan ortak açıklamada, 2017’de beş kadının kocaları tarafından öldürüldüğü, buna rağmen halen devlet tarafından sığınma evi kurulmamasının kabul edilemez olduğu, her bölgede sığınma evleri olması gerektiği belirtildi.Şiddete uğrayan kadınların koruma emri alabilmesi için ücretsiz avukat desteği sunulması gerektiği, böyle bir hizmetin olmayışının yoksul kadınları şiddet gördüğü hanede yaşamaya mahkum ettiği kaydedildi.Şiddete uğrayan kadınlara yönelik, güvenlik, sağlık, hukuk ve sosyal hizmetlerin koordineli çalıştığı merkezlerin de oluşturulmasının elzem olduğu ifade edilen açıklamada, “Devletin bir an önce her bölgede şiddet önleme merkezlerini hayata geçirmesi ve sığınma evleri kurması elzemdir, ‘kısmet, nasip işi’ değildir” denildi.Açıklamada, ALO 183 İhbar Hattı’nın daha etkin kullanılabilmesi için gerekli altyapının oluşturularak, vardiyalı bir sisteme geçilmesi ve ihbarların doğrudan polisle birlikte, aracısız olarak ele alınması gerektiği belirtildi.Eyleme, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Belediye Emekçiler Sendikası, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Sosyal Riskleri Önleme Vakfı destek verdi.