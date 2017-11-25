Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Kasım 2017 Cumartesi 14:41

BAZI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ VE SENDİKALAR, SIĞINMA EVİ TALEBİYLE YÜRÜYÜŞ YAPTI

Bazı sivil toplum örgütü ve sendikalar, sığınma evi kurulması talebiyle bugün Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi.

BAZI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ VE SENDİKALAR, SIĞINMA EVİ TALEBİYLE YÜRÜYÜŞ YAPTI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
BAZI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ VE SENDİKALAR, SIĞINMA EVİ TALEBİYLE YÜRÜYÜŞ YAPTI

“DEVLETİN BİR AN ÖNCE HER BÖLGEDE ŞİDDET ÖNLEME MERKEZLERİNİ HAYATA GEÇİRMESİ VE SIĞINMA EVLERİ KURMASI ELZEMDİR”

Bazı sivil toplum örgütü ve sendikalar, sığınma evi kurulması talebiyle bugün Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle “Sığınma Evi Hemen Şimdi” sloganıyla düzenlendi. Eylemciler önce Kuğulu Park’tan Cumhuriyet Meclisi önüne yürüdü. Meclis önünde eyleme destek veren örgütlerin ortak açıklaması okundu. Baraka Tiyatrosu kadına yönelik şiddeti konu alan oyun sahneledi, Ekmek ve Güller isimli şiir okundu. Yürüyüş Lokmacı Sınır Kapısı’nda sonlandırıldı.

Cansu Nazlı tarafından okunan ortak açıklamada, 2017’de beş kadının kocaları tarafından öldürüldüğü, buna rağmen halen devlet tarafından sığınma evi kurulmamasının kabul edilemez olduğu, her bölgede sığınma evleri olması gerektiği belirtildi.

Şiddete uğrayan kadınların koruma emri alabilmesi için ücretsiz avukat desteği sunulması gerektiği, böyle bir hizmetin olmayışının yoksul kadınları şiddet gördüğü hanede yaşamaya mahkum ettiği kaydedildi.

Şiddete uğrayan kadınlara yönelik, güvenlik, sağlık, hukuk ve sosyal hizmetlerin koordineli çalıştığı merkezlerin de oluşturulmasının elzem olduğu ifade edilen açıklamada, “Devletin bir an önce her bölgede şiddet önleme merkezlerini hayata geçirmesi ve sığınma evleri kurması elzemdir, ‘kısmet, nasip işi’ değildir” denildi.

Açıklamada, ALO 183 İhbar Hattı’nın daha etkin kullanılabilmesi için gerekli altyapının oluşturularak, vardiyalı bir sisteme geçilmesi ve ihbarların doğrudan polisle birlikte, aracısız olarak ele alınması gerektiği belirtildi.

Eyleme, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Belediye Emekçiler Sendikası, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Sosyal Riskleri Önleme Vakfı destek verdi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku