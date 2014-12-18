Bazı Sendikalar Maliye Önünde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) sendikalarından yetkililer Maliye Bakanlığı önünde protokol görüşmesi yapılması talebiyle eylem yaptı.

Eylemciler Maliye Bakanlığı önüne masa ve sandalye getirdi. KTÖS ve KTOEÖS eylemde “Geleneksel Maliye Bakanını Masaya Oturtma Eylemi” yazılı pankart açtı.

GÖKÇEBEL

KTOEÖS Genel Başkanı Tahir Gökçebel eylemde yaptığı konuşmada, hükümeti sermaye yanında yer almakla suçladı.

Hükümetin çalışanları, işsizleri ve dar gelirlileri zor durumda bırakacak uygulamalar yaptığını iddia eden Gökçebel, maaşlarla ilgili yapılan son düzenlemeyle çalışanlara zarar verildiğini savundu.

Çalışma hayatında ciddi sıkıntılar olduğunu, çalışanların tek diyalog masasının protokol görüşmeleri olduğunu ve bunun ortadan kaldırıldığını iddia eden Gökçebel, çalışma barışı için protokol görüşmelerinin şart olduğunu ifade etti.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil Maliye Bakanlığı’nın sendikalarla bir araya gelmesinin yasal zorunluluk olduğunu söyleyerek, “Ancak Bakanlık bütçe hazırlandıktan sonra sendikaları masaya çağırıyor” diye konuştu.

Çalışanların ciddi sorunları olduğunu ancak bu sorunların çözülmesi için hükümetin çalışma yapmadığını savunan Elcil, maaşlar arasında adaletsizlik olduğunu anlattı.

Maliye Bakanı Zeren Mungan’ın bütçeye yaptığı yardımlar nedeniyle Türkiye’ye 7 milyar TL’den fazla borçlu olunduğu açıklamasına da değinen Elcil, İncirlik Üssü’ne ödenen para göz önüne alındığında Türkiye’nin KKTC’ye 6,7 milyar dolar borcu olduğunu savundu.

KAPTAN

Gökçebel ve Elcil’den sonra KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş adına açıklama yaptı.

Hükümetlerin değiştiğini ancak yaşananların değişmediğini söyleyen Kaptan, “Çünkü hükümetlerin çalışanlara bakış açısı değişmiyor. Ben yaptım oldu mantığı değişmiyor” diye konuştu.

Hükümetin sendikalarla bütçe görüşmeleri başlamadan önce görüşmesi gerektiğini söyleyen Kaptan, yasa gereği olan protokol masasının kurulmasını istedi.

Çalışanlarla ilgili kararları basından öğrenmek istemediklerini ifade eden Kaptan, hükümetin yeni maaş düzenlemesini de eleştirdi.

OKANDAN

Eylemin ardından haberi izleyen basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanlığı Müdürü Erkan Okandan, yasa gereği protokol masasının her yıl kurulması gerektiğinin doğru olduğunu ve yılsonuna kadar bunun gerçekleşeceğini kaydetti.

İlgili yılın henüz sonuna gelinmediğini hatırlatan Okandan, protokol masasının kurulmasının asgari ücretin belirlenmesi ve maaşlarda yapılan düzenlemelerin tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle geciktiğini belirtti.

Bugün Meclis’te Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü hatırlatan Okandan, bu nedenle Maliye Bakanı Zeren Mungan’ın sendikalarla görüşmek üzere gelemediğini ancak sendikaların talep etmesi halinde Bakanın bugün Meclis başlamadan önce Bakanlık’ta ya da istedikleri saatte Meclis’te de kendileriyle kısa bir görüşme yapabileceğini anlattı.