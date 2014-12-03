Bazı Örgütlerden Vicdani Retçi Tufanlı’ya Destek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), Daü Bir-Sen, Feminist Atölye, Baraka Kültür Merkezi, Mezopotamya Kültür Merkezi, Mülteci Hakları Derneği ve Pir Sultan Abdal Derneği vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı’ya destek belirtti.

Konuyla ilgili KTÖS tarafından yayınlanan ortak basın açıklamasında, “İnsan hak ve özgürlüklerine saygıyı temel alan örgütler olarak bizler Haluk Selam Tufanlı’nın yanında olduğumuzu duyurur, tüm halkımızı bu onurlu mücadeleye destek olmaya ve 4 Aralık (yarın) saat 14.00’te Askeri Mahkeme önünde dayanışmaya çağırırız” denildi.

Kıbrıslı Türklerin askeri mahkemelerde yargılanmasının kabul edilemez bir durum olduğu ifade edilen açıklamada, vicdani rettin birçok ülkede tanınan, uluslararası hukukta yer edinmiş temel bir insan hakkı olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Vicdani reddi bir hak olarak tanıyan ülkelerde vicdani retçi olduğunu açıklayan kişiler askerlik hizmetinden muaf tutulmakta, bundan dolayı da herhangi bir soruşturma ya da cezalandırmaya maruz kalmamaktadırlar.”

Meclis’in bu konuyla ilgili yasal çalışmalar yapması talep edilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu çerçevede 8 Aralık 2011’de vicdani reddini açıklayan Haluk Selam Tufanlı, 5 Kasım 2013’den beridir bu konu ile ilgili yargılanmaktadır. Vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı’nın yargılanma sürecinde mahkeme kararı 4 Aralık tarihinde açıklanacak ve muhtemelen bir Kıbrıslı Türk daha askeri hapishanede yargılanıp hapse gönderilecektir.”