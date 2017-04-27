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27 Nisan 2017 Perşembe 12:39

Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partiler Derinya Kapısı’nı Ziyaret Etti

Slovakya Büyükelçiliği’nin düzenlediği Ledra Palace toplantılarına katılan bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler, Derinya Kapısı’nı ziyaret etti. Kapının Güney Kıbrıs kısmında incelemelerde bulunan siyasi parti temsilcileri, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı, sınır kapısında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partiler Derinya Kapısı'nı Ziyaret Etti
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Slovakya Büyükelçiliği’nin düzenlediği Ledra Palace toplantılarına katılan bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler, Derinya Kapısı’nı ziyaret etti. Kapının Güney Kıbrıs kısmında incelemelerde bulunan siyasi parti temsilcileri, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı, sınır kapısında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarete KKTC’den Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi ve Kıbrıs Sosyalist Parti, Güney Kıbrıs’tan da DİKO, AKEL, DİSİ, EDEK ve Birleşik Demokratlar’ın temsilcileri ile Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Oksana Tomova, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) yetkilileri ve iki toplumlu Mağusa İnisiyatifi aktivistleri katıldı.
 
Ziyarette, Büyükelçi Tomova ve parti temsilcilerine bilgi veren Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis basına yaptığı açıklamada, partilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Slovakya Büyükelçiliği’ne böyle bir girişimde bulunduğundan dolayı teşekkür etti.

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Oksana Tomova da partiler tarafından ortak hazırlanan bildiriyi okudu.

Tomova, Slovakya Büyükelçiliği himayelerinde iki toplumlu diyalog toplantılarına katılan siyasi parti temsilcilerinin bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaretin, partilerin yürüttüğü Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki işbirliği, güven ve barış içinde bir arada yaşama yönündeki çabalara katkıda bulunacağı görüşünü ifade etti.
 
Tomova, iki kesim arasında daha fazla geçiş noktasının açılmasının iki lider arasında varılan en önemli güven artırıcı önlem olduğunu da kaydetti.

Tomova, siyasi partiler adına, kapıların açılması yönünde aktif şekilde çaba sarfedenlere minnettarlığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Mağusa Kentimiz İnisiyatifi aktivisti Chirstakis Nikitas da, Kıbrıs sorununa çözüm bulma yönünde yürütülen müzakerelere destek verdiklerini belirterek, ziyarete katılma amaçlarının bu desteği bir kez daha ifade etmek olduğunu söyledi.

Mağusa İnisiyatifi aktivisti Okan Dağlı da, çalışmaların başlamasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen henüz bitmediğine dikkati çekerek, BM kontrolündeki ara bölgede ise hiçbir çalışma yapılmadığını görmekten büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Çalışmaların daha uzun süreceğinin ortada olduğunu kaydeden Dağlı, kapının en kısa sürede açılmasını istediklerini belirtti.

Siyasi parti temsilcileri, 3 Mayıs’ta da Lefke’deki Aplıç Kapısı’nı ziyaret edecek.


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