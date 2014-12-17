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Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partiler Ara Bölgede Yeniden Biraraya Geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin ara bölgede Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirdikleri rutin toplantılara bugün de devam edildi.

Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partiler Ara Bölgede Yeniden Biraraya Geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin ara bölgede Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirdikleri rutin toplantılara bugün de devam edildi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 14:19
Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partiler Ara Bölgede Yeniden Biraraya Geldi
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 Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin ara bölgede Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirdikleri rutin toplantılara bugün de devam edildi.

Ara bölgede Ledra Palace Otel’de BKP’nin ev sahipliğinde bugün yapılan toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler’den (CTP/BG) Kutlay Erk, Demokrat Parti Ulusal Güçler’den (DP/UG) Serhat Kotak, Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) Deniz Birinci ve Bülent Evre, Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) Şahap Tokatlı, Birleşik Kıbrıs Partisi’nden (BKP) İzzet İzcan ve Abdullah Korkmazhan, Yeni Kıbrıs Partisi’nden (YKP) Murat Kanatlı ve Oğuz Özen katıldı.

Toplantıda Rum partilerinden AKEL, DİSİ, DİKO VE EDİ temsilcileri yer aldı.

TOMOVA

Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oksana Tomova partilerin üzerinde uzlaşıya vardığı ortak metni basına açıkladı.

Partilerin bugün ev sahibi BKP’nin önerisi üzerine “Bölgedeki son ekonomik ve siyasi gelişmeler ve bunların Kıbrıs sorunu üzerindeki etkisi” konusunu görüştüklerini kaydeden Tomova, partilerin en kısa zamanda Kıbrıs sorununa çözüm bulunabilmesi için irade ortaya konulması yönünde fikir birliğine vardıklarını açıkladı.

Türk ve Rum siyasi partilerinin bundan sonraki toplantısı Ocak ayında daha sonra belirlenecek bir günde yapılacak.

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