Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Yapılacak

Orta gerilim proje çalışmaları nedeni ile yarın Gönendere, Ergenekon ve Tirmen bölgesindeki tesis ve konutlarda elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 16:00 saatleri arasında olacak.

Bu arada, Elektrik KurumuYatırım Projeleri kapsamında bulunan “Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi” işlerine başlandı.

Buna göre hem yeni teknoloji ile donatılmış trafo merkezinin yapımı hem de zaman içerisinde bölgede artış gösteren elektrik talebinin karşılanmasını hedefleyen söz konusu proje çalışmaları nedeniyle, yarın 09:00 - 17:00 saatleri arasında bazı yerlerin elektriği kesik olacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

“Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan ve bu bölgedeki tesis ile su motorları, Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar ve bu bölgedeki tesis ile su motorları, Lefke Merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy, Aplıç ve bu bölgedekiTesis ile su motorları ve Aydınköy Ağıllar Bölgesi ile Gaziveren Su Tesisleri arasında kalan bölgenin de elektrik enerjisi kesik olacak.”