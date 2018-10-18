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Bazarov tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da “Ev Açma”, “Sirkat” ve “Birinci derece askeri bölgeyi ihlal etmek” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Roman Bazarov, bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Bazarov tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da “Ev Açma”, “Sirkat” ve “Birinci derece askeri bölgeyi ihlal etmek” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Roman Bazarov, bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:38
Bazarov tutuklu yargılanacak

Bazarov tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manset Özel Haber

Lefkoşa’da “Ev Açma”, “Sirkat” ve “Birinci derece askeri bölgeyi ihlal etmek” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Roman Bazarov, bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun, zanlı Roman Bazarov 27-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında 12.00 - 08.00 saatleri arasında Köşklüçiftlikte 28. Kasım Sokak üzerinde bulunan ve Sami Dayıoglu’na ait ikametgâhın güneye bakan panjuru üzerindeki havalandırma camını muhtemelen sert bir cisimle kırıp içeriye girdiğini söyledi. Polis zanlının ev içerisinde yatak odası içerisinde muhafaza edilen 1 adet Sony marka kamera, 1 adet Fuji marka fotoğraf makinesi, bin 400 TL, 1 adet Piat D'or marka kırmızı şarap, 1 adet Alexis Lichine marka şarap, 1 adet Calvet marka kırmızı şarap, 1 adet Villa Doluca marka şarap, 1 adet JP Chenet marka şarap, 1 adet Çankaya Beyaz şarap, 1 adet Elato Likör şarap, 1 adet Baileys marka Cream, 1 adet Orijinal Likör Baileys, 1 adet Don Luciano marka şarap, 1 adet Doluca beyaz Köpüren şarap, 1 adet Stolilhnaya marka vodka, 1 adet Antler marka lacivert içki çantası, 1 adet av tüfeği, 2 adet Black Label, 1 adet gargılık, 1 adet matara, 2 adet saçak, 9 adet winner 32/6 marka fişek, 17 adet avcı 30/6 marka fişek, 4 adet avcı 29/6 marka fişek, 1 adet Cleaner winner marka fişek kutusu, 4 adet winner 32/6 fişek delil kutusunda 1 adet tüfek kılıfı ve 1 adet gargılık üzerinde asılı tüfek ölçeği sirkat ederek aynı yerden çıkış yapıldığını mahkemeye aktardı. Erdelhun, mesele ile ilgili olarak polise yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğinin tespit edildiğini ancak zanlının bulunamaması üzerine aleyhine derdest emri temin edilip aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.
Polis memuru Kemal Erdelhun,  4 Ağustos 2017 tarihinde “Ev Açma ve Sirkat” meselesi ile ilgili yürütülen soruşturmada, zanlının sirkat ettiği eşyaların bir kısmının Lefkoşa’da tespit edilip emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, 14 Ekim tarihinde 03.15’de zanlının Güney Kıbrıs’tan gelip 1. Derece Askeri Yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye geçiş yapmak istediği sırada tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis memuru Kemal Erdelhun, zanlının, “Ev açma ve sirkat” suçlarıyla ilgili olarak polise gönüllü bir ifade verip suçunu itiraf ettiğini aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ev AçmaHırsızlık
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