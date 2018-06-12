Bay–Sen: “BRT Çalışanların Ek Mesaileri 10 Aydır Ödenmiyor”

“BAYRAMDA YAYINLARIN DEVAM ETMESİ, ÇALIŞANLARIN İŞ BIRAKMAMASI İÇİN MESAİLER ÖDENMELİ”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sakallı, BRT çalışanlarının dini ve milli bayramlarda çalışmalarından kaynaklanan ek mesailerinin hala ödenmediğine dikkat çekti ve “bayramda yayınların devam etmesi, çalışanlarının iş bırakmaması için mesailerin ödenmesi” çağrısında bulundu.

Sakallı yazılı açıklamasında, nisan ayında yaptıkları uyarının üzerinden bir ay geçtiğini, çalışanların 2017 Ağustos ayından itibaren 10 aylık ek mesai alacağı bulunduğunu ifade etti ve ek mesailerin hala ödenmemesini iyi niyetten yoksun bir davranış olarak nitelendirdi.

“Çalışanların bu hakkının gasp edilmeye devam edilmesi halinde kurumdaki çalışma barışının bozulacağı” uyarısı yapan Sakalı, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu BRTK yönetimine son uyarımızdır. Cuma günü bayramdır ve bayram günü elzem servislerin çalışması ek mesaiye bağlıdır. Bayramda yayınların devam etmesi, kurum çalışanlarının iş bırakmaması için yönetimin bu bir iki günü iyi değerlendirmesini temenni ederiz. Aksi halde sendikamız bundan önce de olduğu gibi bu duruma etkili eylemlerle yanıt verecektir. “