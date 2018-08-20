Bayramda Hava Açık Az Bulutlu… Hava Sıcaklığı 35-38 Derece



Bayramda hava açık az bulutlu geçecek; sıcaklık 35-38 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, yarından itibaren 27 Ağustos’a kadarki sürede hava, açık az bulutlu geçecek.

Yarın öğle saatlerinin parçalı az bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 35- 38; sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rügzar ise güney ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

