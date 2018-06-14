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Bayram Mesajları…

Lefkoşa,14 Haziran 18 (.): Ramazan Bayramı nedeniyle Din İşleri Başkanlığı, Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN) Din Görevlileri Birliği ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ayrı ayrı mesaj yayımladı.

Bayram Mesajları…

Lefkoşa,14 Haziran 18 (.): Ramazan Bayramı nedeniyle Din İşleri Başkanlığı, Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN) Din Görevlileri Birliği ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ayrı ayrı mesaj yayımladı.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:04
Bayram Mesajları…

Lefkoşa,14 Haziran 18 (.): Ramazan Bayramı nedeniyle Din İşleri Başkanlığı, Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN) Din Görevlileri Birliği ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ayrı ayrı mesaj yayımladı.


DİN  İŞLERİ BAŞKANLIĞI


Din İşleri Başkanı Talip Atalay yayımladığı bayram mesajında bayramların; toplum olarak coşku, sevinç ve kederi paylaşmak demek olduğuna dikkat çekerek, “ Ramazan Bayramı da kültürümüze bu şekilde yerleşmiş; Büyüklerimizin, anne-babamızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın,  komşularımızın ziyaret edildiği, dargınlıkların son bulduğu, toplumsal huzurumuzu bozacak davranışların sergilenmediği, çocukların mahallede kapı-kapı dolaşarak şeker topladığı, büyüklerin çocukları güler yüzle karşıladığı günler olmuştur” dedi.
Ramazan ayında ve bayramda yoğunca sergilenen bu davranışlarının  hayat boyunca devam ettirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Atalay,  ailevi ve toplumsal huzuru bozabilecek huy ve davranışlardan uzak durma kararlılığının canlı tutulması gerektiğini ifade etti.
Atalay, Kıbrıs Türk halkının  bayramları asırlardır her yıl coşkuyla karşıladığını,  fert ve toplum hayatında  istisnai bir yere oturttuğunu ifade etti.
Atalay, her bayram olduğu  gibi bu bayram da, büyükleri, akraba, dost ve komşuları, kimsesiz ve hastaları ziyaret etmek, öksüz-yetim ve kimsesiz çocukları sevindirmek gerektiğini   kaydetti.
Atalay kabristanlık ziyaretinde  mezarlıklarda hazır hatim ve dua satanlara inanmamak gerektiğini,  bu şekilde satın alınan bir hatim veya duanın ölüye bir fayda sağlamayacağın ıifade etti.
Yakın coğrafyada  eza ve cefa gören mültecilerin durumuna  değinen Atalay,Bayram arifesinde, mülteciler ve zor durumda olan diğer insanlar konusunda daha duyarlı olmak gerektiğini vurguladı.
Atalay, Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek,  millete, İslam alemine, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.
Mesajında hatırlatmada bulunan Atalay, her birey için 25 TL olan fitrenin, bayram namazından önce verilmesi gerektiğini, bayramı namazının  KKTC genelinde  yarın  saat 06.16’da;  Hala Sultan Tekkesi’nde 09:00,  Bayraktar Camii’nde 07:00, Köprülü Camii’nde 07:00, Dali Camii’nde 08:00’ de kılınacağını kaydetti.
Atalay, 20 Haziran Çarşamba günü, Din İşleri Başkanlığı’nca Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirileceğini de hatırlattı.


DİN GÖR-SEN


DİN GÖR-SEN Başkanı Süleyman Çakır, bayramların  tarih boyunca, birlik ve kardeşlik içerisinde milletçe yaşanılan  heyecan, coşku, sevinç ve kederlerin  paylaşıldığı  günler olduğunu ifade etti.
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Çakır, yarın, bir Ramazan Bayramı sabahına daha, bayram namazına çağıran sedalarla değil,  kan ve gözyaşı içerisinde, evini - yurdunu terk etmeye mecbur bırakılmış, bombaların yıkıntıları arasında, denizlerde can çekişen mültecilerin çığlıkları kulaklarda  onlarla empati yaparak girileceğini  kaydetti.


Çakır, . hastaları, yaşlıları, kimsesizleri ziyaret ederek, ihtiyaçlarını gidererek onlara bayramı ve bayramın güzelliklerini hatırlatarak, cezaevinde, hastanede, yaşlı bakım evlerinde bulunan insanların gönüllerini alarak, bayramlara ilişkin zihinlerde  oluşan anlam kaymasının düzeltilebileceğini ifade etti.


DİN GÖREVLİLERİ BİRLİĞİ
Din Görevlileri Birliği Başkanı Gökhan İnik, bayramların, sevinçlerin ve mutlulukların birlikte yaşandığı müstesna zamanlar olduğunu belirterek, “ Neşe ve sevinç günlerimiz olan bayram günlerini hep birlikte huzur içerisinde geçirebilmeyi Rabbimiz bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.
Bayramların, milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, umut ve sevinci artıran,  dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren günler olduğuna dikkat çeken İnik, bu  günleri sadece tatil olarak görmeyip değerli zaman dilimini, akrabalık, dostluk, komşuluk bağlarının güçlenmesinde önemli bir fırsat bilmek gerektiğini vurguladı.
ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, bayramların yediden yetmişe herkes için özel ve çok anlamlı olduğunu vurgulayarak,   dargınların yerini dayanışmaya, gönüllerdeki sevgi ve hoşgörüye bıraktığı, mutlulukların paylaşıldığı huzur, barış ve kardeşlik içinde bayram  geçirilmesi temennisinde bulundu.


Benan,şehitleri ve malul gazileri minnet ve şükranla anarak, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.


(YIL/HÖ)



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