Bayraktar: İddialar Yalandır

BAYRAKTAR: İDDİALAR YALANDIR

Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar, haber sitemizde yayınlanan, Serdarlı Belediyesi’nin Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak getirtip belediyeye hibe ettiği haber ile ilgili açıklama yaptı.

Belediyenin Güney Kıbrıs’tan gelen bir aracı kaçak olarak kullandığı iddialarının yanlış olduğunu belirten Bayraktar, su borcundan ötürü kimseden öyle bir araç alınmadığını, aracın yaşanan araç sıkıntısından ötürü 13 Ağustos 2015 tarihinde Meclis kararı ile Serdarlı Belediyesi’ne verildiğini söyledi.

Aracın 1998 model olduğunu ve aracın Devlet Emlak tarafından heke ayrıldığını belirten Bayraktar, iddia edildiği gibi aracın Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak alındığı veya su borcu nedeniyle belediyeye hibe edildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti.











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