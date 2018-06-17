Bayraktar, Gönendere’yi ziyaret etti

Serdarlı Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ve CTP’li Meclis üyesi adayları Gönendere köyünü ziyaret etti.



CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Gönendere ziyaretinde Bayraktar, belediye olarak Gönendere’deki en önemli sorun olan ağılların, köyün dışına taşınmasını ve Organize Ağıllar Bölgesi’nin oluşturulmasını sağladıklarını belirtti. Bayraktar, “Yer çalışmaları tamamlandı ve devletin burada gerekli altyapı yatırımlarını yapması için gerekli girişimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.





Bayraktar, finansmanı TC Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği Ofisi tarafından sağlanan halı saha ve kaldırım projesinin göreve devam etmesi halinde öncelikli projeleri olacağını da söyledi.Turizm adına çekim gücü yaratmak için, “Su Sarnıcı Çevre Düzenlemesi” ve “Kültür Evi” projelerinin de planları arasında olduğunu kaydeden Bayraktar, “Önümüzdeki dört yıl 6 köyümüzün de hak ettiği değeri bulduğu bir dönemi olarak adlandırdığımız Kalkınma ve Gelişme dönemi olacaktır” dedi.