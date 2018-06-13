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Bayraktar Ergenekon köyünü ziyaret etti

Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Salih Bayraktar ile Belediye Meclis üyesi adayları Ergenekon köyünü ziyaret etti.

Bayraktar Ergenekon köyünü ziyaret etti

Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Salih Bayraktar ile Belediye Meclis üyesi adayları Ergenekon köyünü ziyaret etti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:52
Bayraktar Ergenekon köyünü ziyaret etti

Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Salih Bayraktar ile Belediye Meclis üyesi adayları Ergenekon köyünü ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Serdarlı Belediye Başkanı Bayraktar, Ergenekon köyünde yapılanlar ve yeni dönemdeki projeler hakkında bilgi verdi.

Ergenekon köyünün bulunduğu coğrafi konum nedeniyle zaman zaman toprak kaymaları yaşadığını kaydeden Bayraktar, geçmiş süreçte istinat duvarı yapımlarını hızla sürdürdüklerini, göreve geldiklerinde mezarlığın duvarları bile yokken şu anda tüm eksikliklerini giderdiklerini, köydeki Atatürk büstü eksikliğini giderdiklerini ifade etti.

“Hem ova yollarımıza köprü yapımı hem de köy içi yollarımızın asfaltlanması ile yol güvenliğimize katkıda bulunduk” diyen Bayraktar, tarihi çeşme bölgesinin çevre düzenlenmesini de hayata geçirdiklerini anlattı.

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Bayraktar, seçilmeleri halinde, yeni dönemde, en önemli hedefleri arasında, Çeşme bölgesini tarihi ve sosyal değeriyle hak ettiği noktaya ulaştırmak olduğunu, ciddi proje ile hem köyün kalkınmasına hem de turistik değer katma adına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Yeni dönemde de istinat duvarı ve asfaltlama projelerinin devam edeceğini kaydeden Bayraktar, yine geçmiş dönemde finansman eksikliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen kaldırım projelerinin de hayat bulacağını kaydetti.

Bayraktar, “500 yıllık geçmişe sahip bölgemizin her anında her noktasında yerel otoritenin dokunuşlarını hissettirecek bir dört sene planlıyoruz” dedi.

 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 16:53
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