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Bayrak soruşturmasında yeni tutuklu

YDÜ kampüsü içerisinde meydana gelen  “Kanunsuz topluluk oluşturmak”, “Şiddet kullanma tehdidi”, “Darp”, “İthale-i lisanda bulunmak” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar Velid Akan ve Seyithan İnan’ın ardından meseleye methaldar olduğu kamera görüntülerinde tespit edilen zanlı Sinan Altun’da tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Bayrak soruşturmasında yeni tutuklu

YDÜ kampüsü içerisinde meydana gelen  “Kanunsuz topluluk oluşturmak”, “Şiddet kullanma tehdidi”, “Darp”, “İthale-i lisanda bulunmak” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar Velid Akan ve Seyithan İnan’ın ardından meseleye methaldar olduğu kamera görüntülerinde tespit edilen zanlı Sinan Altun’da tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Kasım 2018 Salı 16:44
Bayrak soruşturmasında yeni tutuklu

Bayrak soruşturmasında yeni tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 10 Kasım’da saat 17.00’de umumi bir yer olan Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içinde bulunan kütüphanenin otoparkında, zanlılar Velid Akan, Seyithan İnan ve Sinan Altun’un beraberlerinde olan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 15 kişiyle birlikte, 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü münasebetiyle EA 576 plakalı aracın sağ camına Türk bayrağı asıldığı gerekçesiyle kanunsuz topluluk oluşturup, aracın içerisinde oturan Yusuf Kaan Ebil ve Furkan Topalcı’ya hitaben, “Eğer bu bayrağı indirmezseniz bayrağı da, sizi de, arabayı da yakarız” diyerek şiddet tehdidinde bulunup, müştekileri darp edip, onlara hakaret ettiklerini mahkemeye aktardı. Ergüleç, olay yerinde bulunan kameralardan yapılan ilk incelemelerde tutuklanarak önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar Velid Akan ve Seyithan İnan’ın ardından zanlı Sinan Altun’un da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.
Mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Telefon dökümlerinin incelenmesi gerektiğine ve aranan şahıslar olduğuna vurgu yapan Ergüleç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Sinan Altun, “Vatanımı milletimi çok severim. Hücrede kendimi çok kötü hissediyorum. Beni mahcup duruma düşürdüler” dedi.
   
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, mesele ile ilgili tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
BayrakKavga
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