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12 Mayıs 2017 Cuma 09:32

Bayrağı Işıklandırma Derneği: ”rum’un Başlattığı Kampanya Kıbrıslı Rumların Gerçek Niyetini Ortaya Koyuyor

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği,&nbsp; Beşparmak Dağları’ndaki KKTC Bayrağı’nı kaldırılması için&nbsp; bir Rum’un internet üzerinden başlattığı kampanyanın&nbsp; çözüm arayışları ortamında Rumların gerçek niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bayrağı Işıklandırma Derneği: ”rum'un Başlattığı Kampanya Kıbrıslı Rumların Gerçek Niyetini Ortaya Koyuyor
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği,  Beşparmak Dağları’ndaki KKTC Bayrağı’nı kaldırılması için  bir Rum’un internet üzerinden başlattığı kampanyanın  çözüm arayışları ortamında Rumların gerçek niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Dernek Başkanı Tanju Müezzinoğlu yaptığı açıklamada, her fırsatta insan hakları ve özgürlüklerden dem vuran Kıbrıslı Rumların her ortamda Kıbrıs Türklerini izole etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Müezzinoğlu ”Dünyadaki en temel haklardan biri olan seyahat özgürlüğü konusunda Güney’e geçen araçları ve insanlarımızı darp eden, sporu bile siyasete alet ederek Kıbrıs Türkü’nün Spor yapmasına engeller koyan, 23 Nisan gibi çocuklara özgü bir günde ülkemizdeki kutlamalara gelen yabancı öğrencileri sınır dışı eden, en temel insan haklarını bile budamaya kalkan bir zihniyetin insan hakları ve provokasyondan bahsetmesi komiktir” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün canı ve kanı pahasına sürdürdüğü mücadele sonucunda ana vatanı ile omuz omuza kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını Beşparmaklar’da, ve göklerde ilelebet  dalgalandırmaya devam edeceğini belirten Müezzinoğlu, “Kıbrıs Türkü’nün bayrağına yapılan bu provokatif saldırıyı şiddetle kınıyor, Kıbrıslı Rumları insan hakları ve özgürlüklere saygı göstermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(YIL/ŞEB)

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