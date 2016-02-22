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Bayır Bucak Türkmenleri İçin Yardım Kampanyası Düzenleniyor..

Bayır Bucak Türkmenleri İçin Yardım Kampanyası Düzenleniyor..

22 Şubat 2016 Pazartesi 17:28
Bayır Bucak Türkmenleri İçin Yardım Kampanyası Düzenleniyor..
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BAYIR BUCAK TÜRKMENLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENİYOR...

(MHA)...Bayır bucak türkmenleri için gerçekleştirilen yardım hakkında açıklama yapan Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, dünyadaki büyük isimlerin sınırları ortadan kaldırıp kendi menfaatlerine cevirmek için insanları öldürerek o yerlere sahip çıkmaya çalıştıklarını belirtti.

Kampanyayı başlatan Timisi Kıraathane işletmecisi olan Mustafa Gezer ve oğlu Mehmet Ali Gezer, basın yolu ile türkmenlerin zor durumda olduğunu görmelerinin ardından başlattıkları Bayır Bucak Türkmenlerine yardım kampanyasına duyarlı vatandaşlar tarafından destek vermelerini istiyor.

Kıbrıs’ta da Türkleri birliğini göstermek için başlatılan kampanyada herhangi bir siyasi kimlik için değil , KKTC vatandaşı olarak insanlığa yardım için düzenlediklerini açıkladılar.

Zor durumda olan Bayır Bucak Türkmenlerine destek olmak için başlattıkları

Zor şartlarda yaşayan bayır bucak türkmenleri için ufak bir bağışın dahi büyüyerek büyük bir desteğe dönüşebileceğini söyleyen Doğan, para nedeni ile insana karşı yapılan savaşlarda çaresiz olan türkler için ellerinden geldiğince destek olmak istedikelrini, boş oturarak vicdanlarını rahatlatamaycaklarını sözlerine ekledi. Duyarlı tüm Kıbrıs halkını bu kampanyaya destek vermesini temenni etti.(MHA)

Kampanyaya destek olmak isteyenler için hesap numarası,

Ziraat Bankası : TR75000 1002532079673665198 
Son Güncelleme: 22.02.2016 19:35
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