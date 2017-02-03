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03 Şubat 2017 Cuma 12:11

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ktams Heyetini Kabul Etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KTAMS heyetini kabul etti.

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ktams Heyetini Kabul Etti
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DÜRÜST: “ÜLKEMİZDE EN ELZEM HİZMETLERDEN BİRİNİ VEREN SİVİL HAVACILIK DAİRESİ’YLE İLGİLİ TALEPLER SON DERECE ÖNEMLİ”

Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KTAMS heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, Dürüst’le görüşmelerinde, Sivil Havacılık Dairesi Teşkilat Yasası,  Meydan İşletme Bölümü, İtfaiye Bölümü ve T&T Şirketi ile ilgili bir takım beklentileri olduğunu aktardı.

Bakan Dürüst ise, göreve geldiği günden beri zaman zaman sendika ile bir araya geldiklerini ve bu durumdan son derece memnun olduğunu, çalışma hayatında yaşanan sıkıntıların diyalog yoluyla aşılabileceğini söyledi.

Teknik kurul toplama konusunun daha önce kendisine iletildiğini belirten Dürüst, çalışma hayatına getirilecek olumlu düzenlemeleri, çalışanların gerek özlük hakları gerekse huzurlu bir ortamda çalışmaları için atılacak tüm adımları desteklediğini, bu yönde kendisine iletilen taleplere sahip çıkılacağını ifade etti.

Dürüst, Sivil Havacılık Dairesi’nin bu ülkede en temel en elzem hizmetlerin yapıldığı dairelerden biri olduğunu, dolayısıyla Sivil Havacılık Dairesi ve Ercan Havalimanında bulunan itfaiye birimlerinin beklentilerini karşılamak için yapılacak düzenlemelerin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Dürüst, bugün uçakların güvenli bir şekilde iniş ve kalkışını gerçekleştiren, ülkenin olmazsa olmazı olan bu dairenin ve alt birimlerinin sıkıntılarını masaya yatırarak çözmenin görevleri olduğunu vurguladı.

(AK/HA)  FOTOĞRAFLI

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