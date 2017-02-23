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23 Şubat 2017 Perşembe 11:21

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst, Turkcell Kuzey Kıbrıs’ı Ziyaret Etti

&nbsp;Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bakanlığın Telekomünikasyon alanındaki proje ve hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacı ile, Turkcell Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etti.

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst, Turkcell Kuzey Kıbrıs'ı Ziyaret Etti
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“3’ÜNCÜ GSM OPERATÖRÜNÜN GELMESİ İÇİN DÜĞMEYE BASTIK!”

Lefkoşa, 23 Şubat 17 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bakanlığın Telekomünikasyon alanındaki proje ve hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacı ile, Turkcell Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dürüst, Turkcell Kuzey Kıbrıs Direktörü Günay Çerkez ve Turkcell Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü İsmet Yazıcı ile bir araya geldi.

KKTC’nin iletişim ve telekomünikasyon alanındaki çalışmaları ve hedeflerinin görüşüldüğü toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Bakan Dürüst, ülkenin bilişim teknolojileri ve iletişim alanında çok önemli bir dönemden geçtiğini belirterek, KKTC’nin iki GSM operatörü ile, bilişim alanındaki gelişmeler, yenilikler ve yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulunmak amacı ile ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bakan Dürüst, hem Turkcell Kuzey Kıbrıs’ın çalışmaları hakkında bilgi almak hem de Bakanlığın projeleri, çalışmaları ve hedefleri konusunda bilgilendirmek amacı ile Bakanlık Bürokratları ile birlikte ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakanlık olarak 4.5 G’ye geçiş için tüm çalışmaların tamamlandığını, konunun Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğunu ifade eden Dürüst, en kısa sürede konu ile ilgili ihale sürecinin başlatılarak, KKTC halkının daha kaliteli ve daha hızlı iletişim imkanlarına kavuşturulmasının sağlanacağının altını çizdi.

Dürüst, iletişim alanındaki yeniliklerin takip edilmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizerek, “Ülkemiz bir eğitim adası, bir bilişim adası noktasına gelmiştir. KKTC halkı böylesi çağdaş ve kaliteli hizmeti hak etmektedir” dedi.

Bir önceki gün diğer GSM operatörü olan KKTC Telsim’i de ziyaret ettiğini, aynı vurguyu orada da yaptığını hatırlatan Bakan Dürüst, “Bizler kim ne söylerse söylesin, KKTC’nin kalkınmasına, gelişmesine katkı koyan tüm yatırımların ve yatırımcıların önünü açmakla mükellefiz. Devlet yönetmenin sorumluluğu bunu gerektirir” dedi.

Dürüst, Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında ayrıca 3’üncü GSM operatörünün gelmesi ile ilgili olarak önemli bilgiler verdi.

Bakan Dürüst, “Birçok çevrelerden, KKTC’ye 3’üncü bir GSM operatörünün gelmesi ile birlikte, GSM ücretleri konusunda tüketicilere olumlu şekilde yansıması olacağı ile ilgili bizlere öneriler ve eleştiriler gelmektedir. Biz de tam bu noktada hükümetin ilgili bakanlığı olarak, hükümetimizle birlikte almış olduğumuz bir karar uyarınca, KKTC’ye 3’üncü bir GSM şirketinin gelebilmesi için düğmeye basmış bulunmaktayız” dedi.

“Bugünün hükümeti olarak, var olan 2 GSM operatörü ile birlikte bir 3’üncü GSM operatörünün, KKTC’de faaliyet göstermesine imkan verecek çalışmaları başlattıklarını ifade eden Dürüst, dünyanın hangi ülkesinden olursa olsun, KKTC’de bu hizmeti verebilecek tüm GSM şirketlerine olanak tanımaya hazır olduklarını vurguladı.

Dürüst, “ Bizler, halkımızın her zaman yanındayız. Halkımızın kaliteli ve çağdaş hizmet alabilme imkanlarının yanı sıra alacakları hizmetlerin daha uygun koşullara sahip olabilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Turkcell Kuzey Kıbrıs Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Günay Çerkez de ziyarette yaptığı konuşmada, Bakan Dürüst’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Dürüst’ün önderliğinde, Telekomünikasyon alanında atılan adımlar ve ortaya konan vizyonun kendileri için büyük bir motive unsuru olduğunu belirtti.

Çerkez ayrıca, 4.5 G teknolojisinin alt yapı çalışmalarının, Bakanlık tarafından tamamlanmış olmasının da ayrıca sevindirici bir durum olduğunu belirterek, Bakan Dürüst’e Turkcell Kuzey Kıbrıs adına teşekkür etti.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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