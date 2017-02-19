Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst’ten Trafikle İlgili Açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, gerek kamuda gerekse özelde taşımacılık yapan sürücülerin 65 yaşından itibaren ehliyetlerinin her yıl sağlık kontrolünden geçirilerek tazelenmesi için koşul getirileceğini açıkladı.

“GEREK KAMUDA GEREKSE ÖZELDE TAŞIMACILIK YAPAN SÜRÜCÜLERİN 65 YAŞINDAN İTİBAREN EHLİYETLERİNİN HER YIL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLEREK TAZELENMESİ İÇİN KOŞUL GETİRİLECEK”

“TOPLU TAŞIMACILIK MASTER PLANI BU YIL HAYAT BULACAK”

“GÜNÜN KOŞULLARINA CEVAP VEREMEYECEK NİTELİKTEKİ TÜZÜKLERİN YENİLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

“HIZ TESPİT KAMERALARININ ARTIRILMASI, GİRNE DAĞ YOLUNUN YENİLENMESİ ÇALIŞMALARI SÜRATLE HAYATA GEÇİYOR”

Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, gerek kamuda gerekse özelde taşımacılık yapan sürücülerin 65 yaşından itibaren ehliyetlerinin her yıl sağlık kontrolünden geçirilerek tazelenmesi için koşul getirileceğini açıkladı.

Dürüst, trafikte en önemli adım sayılabilecek Toplu Taşımacılık Master Planı’nın da 2017 yılı içerisinde hayat bulacağını da kaydetti.

Trafikteki tüzüklerin ve yasaların bugünün koşullarına cevap veremeyecek nitelikte olduğunu söyleyen Kemal Dürüst, “Trafik Dairesi, ilgili tüm paydaşlarla istişare içinde, günün koşullarına cevap veremeyecek nitelikteki tüzüklerin yenilenmesi ve değiştirilmesi için çalışmalara devam ediyor” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dürüst, trafikteki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dürüst, KKTC’nin gelişmesine ve büyümesine paralel olarak artış gösteren en önemli sorunların başında trafiğin geldiğini söyledi.

“TÜZÜKLERİMİZ VE YASALARIMIZ BUGÜNÜN KOŞULLARINA CEVAP VEREMEYECEK NİTELİKTE”

Kemal Dürüst, “Ülkemizin gün geçtikçe gelişme ve büyüme kaydetmesi, özellikle turizm ve eğitim adası olması özelliğiyle nüfusun belli dönemlerde artış göstermesi, trafikteki tüzüklerimizin ve yasalarımızın bugünün koşullarına cevap veremeyecek nitelikte olması, trafiğin ülkemizin en büyük sorunlarının başında gelmesine etken olmaktadır” dedi.

TRAFİK DAİRESİ’NİN İLGİLİ PAYDAŞLARLA İSTİŞARE İÇİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bakan Dürüst, Bakanlık olarak başlatılan alt yapı çalışmalarının yanı sıra, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Trafik Dairesi, ilgili tüm paydaşlarla istişare içerisinde, günün koşullarına cevap veremeyecek nitelikteki tüzüklerin yenilenmesi ve değiştirilmesi çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Bakan Dürüst, “Yapılan çalışmalar AB normlarına uygun, günümüz koşullarına cevap verebilecek, çağdaş kuralları içeren değişiklikleri içermektedir. Örneğin 65 yaşından itibaren, gerek özel gerekse de kamu taşımacılığı yapan ehliyet sahiplerinin, her yıl sağlık kontrollerinden geçmesi koşulu ile ehliyetlerinin tazelenebileceği koşulunu getiriyoruz” dedi.

HIZ TESPİT KAMERALARININ ARTIRILMASI, GİRNE DAĞ YOLUNUN YENİLENMESİ ÇALIŞMALARI SÜRATLE HAYATA GEÇİYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, ilgili tüm paydaşlarla birlikte gerçekleştirdikleri toplantılar neticesinde ortaya koydukları “trafikte 10 acil önlem” içerisinde yer alan tüzük değişikliklerinin yanı sıra, hız tespit kameralarının artırılması, Girne Dağ yolunun yenilenmesi gibi çalışmaların süratle hayata geçirilmeye başladığını belirtti.

Kemal Dürüst, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, özellikle trafikte başlatmış olduğumuz gerek tüzük ve yasalar gerekse de alt yapı çalışmaları elbette hedefine ulaşacaktır. Amacımız, trafikte can kayıplarımızın en aza indirilmesini sağlayarak, sürücülerimizin bilinçli, dikkatli ve en önemlisi güvenli seyahat etmelerine imkan vermektir” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, trafikte en önemli adım sayılabilecek Toplu Taşımacılık Master Planı’nın da 2017 yılı içerisinde hayat bulacağının altını çizidi.

Bakan Dürüst toplu taşımacılık master plan çalışmalarının tamamlandığını, önümüzdeki Bakanlar günü toplantısında, plan hakkında Bakanlar Kurulu üyelerini de bilgilendirerek, en kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacağını söyledi.

Atılacak olan adımın bir reform niteliği taşıdığının da altını çizen Bakan Dürüst, hedeflerinin söz konusu master planın ihale süreci ile birlikte mart ayı sonuna kadar hayat bulmasını sağlamak olduğunu belirtti.

AKAN GÜRKAN’A RAHMET DİLEDİ

Öte yandan Dürüst, dünkü trafik kazasında hayatını kaybeden, avukat Akan Gürkan’a ve bugüne kadar trafikte yitirilen vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

(RÇ/HÖ)