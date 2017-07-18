Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst Mersin’de…

DÜRÜST MERSİN ULUSLARARASI LİMANI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Lefkoşa, 18 Temmuz 17 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Mersin’deki temasları kapsamında Mersin Uluslararası Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Burada MIP (Mersin International Port) yetkilileri ve TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından, Bakan Dürüst’ün ziyareti ile ilgili olarak görevlendirilen heyet tarafından karşılandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MIP Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turunç tarafından, limanı tanıtıcı ve liman hakkında teknik bilgilerin de içerdiği kısa bir film gösteriminin ardından, limanın işleyişi hakkında Bakan Dürüst’e bilgiler verdi.

Yaklaşık olarak 1 saat süren teknik toplantının ardından, MIP yetkilileri ile TC UDHB bürokratları tarafından, Bakan Dürüst’e römorkörle liman içerisinde teknik bir gezi düzenlenerek, limanın denizden tanıtımı gerçekleştirildi.

İLK ZİYARET MERSİN VALİSİ SU’YA...

Bakan Dürüst, Mersin ziyareti kapsamında, ilk olarak Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Bakan Dürüst, burada yaptığı konuşmasında, her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının KKTC’ye güven ve huzur verdiğini belirterek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü oranında KKTC’nin de güçlü olabileceğinin altını çizdi.

Bakan Dürüst konuşmasında Kıbrıs görüşmelerine de değinerek, Crans Montana görüşmelerinin sonrasında “Kıbrıs meselesinin geldiği nokta bellidir. Bundan sonraki süreci Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile birlikte belirleyeceğimiz hedefe doğru emin adımlarla ilerlememizi sürdüreceğiz” dedi.

“MERSİN’İN KKTC İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR”

Dürüst, Mersin’in KKTC için çok önemli bir yerinin de olduğunu kaydederek, “Yıllarca gönderdiğimiz koli ya da mektuplarımızın üzerine Mersin 10 Turkey ibaresini koymadan, mektuplarımız veya göndereceğimiz herhangi bir şey yerine ulaşamıyor. Mersin bizim yıllarca dışa açılan penceremiz olmuştur” dedi.

Bakan Dürüst, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaretinde yaptığı konuşmasında ayrıca, Mersin’e gerçekleştirmiş olduğu ziyareti kapsamında, Mersin Uluslararası Limanı’nda da incelemelerde bulunacaklarını, bununla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’ın görevlendirmiş olduğu teknik bir heyetle de bir toplantı gerçekleştireceklerini kaydetti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Bakan Dürüst’ün ziyareti ile ilgili konuşmasında, Dürüst’ü makamında ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Mersin Valisi Su, KKTC vatandaşlarına olan sevgilerini de dile getirerek, “Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile olan ilişkilerimiz daha da artarak devam edecektir” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yarın KKTC’ye dönecek.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI