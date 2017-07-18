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18 Temmuz 2017 Salı 12:44

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst Mersin’de

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, &#34;Türkiye Cumhuriyeti devleti ne kadar güçlü olursa, KKTC vatandaşlarının da o kadar huzur ve güven içerisinde olacağını biliyoruz&#34;. ifadesini kullandı.

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst Mersin'de
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DÜRÜST: "TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA, KKTC VATANDAŞLARININ DA O KADAR HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE OLACAĞINI BİLİYORUZ"

Mersin, 18 Temmuz 17 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ne kadar güçlü olursa, KKTC vatandaşlarının da o kadar huzur ve güven içerisinde olacağını biliyoruz". ifadesini kullandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dürüst, Mersin Uluslararası Limanı’nda incelemelerde bulunmak ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere gittiği kentte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Açıklamada, Dürüst'ün ziyaret sırasında yaptığı konuşmaya da yer verildi. Buna göre Dürüst, Vali Su'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye’yi yanlarında hissetmenin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Dürüst, ana vatanda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Dürüst, Türkiye'nin gelişmesinden yana olduklarını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar güçlü olursa, KKTC vatandaşlarının da o kadar huzur ve güven içerisinde olacağını biliyoruz. Türkiye'de güzel olan her şeyin KKTC’de de olması için çalışacağız. Akdeniz için büyük öneme sahip olan Mersin Uluslararası Limanı’nda da incelemeler yapacağız." ifadesini kullandı.

Su ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki kardeş ülke arasındaki geçmişi eski tarihlere dayanan yüksek düzeydeki ilişkilerin daha da gelişerek devam edeceğine inandığını belirtti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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