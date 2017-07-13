Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst Gönyeli Çemberinde İncelemelerde Bulundu…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli çemberinde devam eden, 1’nci etap kaçış yolları projesi çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla, Gönyeli çemberini ziyaret etti.

DÜRÜST: “ÇALIŞMALAR AĞUSTOS SONU TAMAMLANACAK”

Lefkoşa, 13 Temmuz 17 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli çemberinde devam eden, 1’nci etap kaçış yolları projesi çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla, Gönyeli çemberini ziyaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bürokrat ve teknik ekibinin de eşlik ettiği Dürüst, çalışmaları gerçekleştiren firma yetkilileri ve teknik personelden bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, firma yetkilileri ile bir süre görüşen Bakan Dürüst, basına çalışmaların son durumu hakkında açıklama yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’nin kalbi konumundaki Gönyeli çemberi trafiğinin rahatlatılmasına yönelik olarak başlattıkları ve 2 etap şeklinde projelendirilen çalışmaların, 1’nci etabı olan kaçış yolları yapım projesinin, ihaleyi kazanan firma tarafından süratle devam ettiğini belirtti.

“Teknik personelden almış olduğum bilgiler, çalışmaların süratle devam etmekte ve çalışmaları aksatacak herhangi bir sorun da bulunmadığı yönünde. Çalışmalar şu anda son kat asfaltlama olan aşınma paylarının döküleceği bir noktaya gelmek üzere” diyen Bakan Dürüst, projenin hedeflenen sürenin biraz gerisinde kalmasının en büyük sebebinin, Gönyeli çemberinin KKTC trafiğinin en yoğun olduğu yer olması ve bundan dolayı alt yapı düzenlemelerinin yavaş ilerlemek zorunda kalması olduğunu söyledi.

Dürüst, Gönyeli çemberi 1’nci etap kaçış yolları projesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile çalışmalarda beklenmedik bir sorun meydana gelmemesi halinde Ağustos ayının sonlarına doğru tamamlanarak, halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.

Bakan Dürüst, projenin tamamlanması ile birlikte, Gönyeli çemberi trafiğinin büyük oranda rahatlayacağı inancında olduklarını belirterek, çalışmaların devam ettiği müddetçe, Gönyeli çemberini kullanan sürücülerin kaçış yollarını kullanmamaları gerektiğinin altını çizdi.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI