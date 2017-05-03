FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:09

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakan Dürüst, Basın Özgürlüğü Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Kemal Dürüst, basın özgürlüğünün sadece gazeteciler için değil, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme haklarını kullanabilmeleri açısından halk için de vazgeçilmez özgürlüklerin başında yer aldığını vurguladı. Dürüst, tesir altında kalmayan hür bir basının, basın özgürlüğü temelinde ilerleyebileceğini kaydetti.

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakan Dürüst, Basın Özgürlüğü Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

DÜRÜST: “TESİR ALTINDA KALMAYAN HÜR BİR BASIN, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEMELİNDE İLERLEYEBİLİR”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Kemal Dürüst, basın özgürlüğünün sadece gazeteciler için değil, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme haklarını kullanabilmeleri açısından halk için de vazgeçilmez özgürlüklerin başında yer aldığını vurguladı. Dürüst, tesir altında kalmayan hür bir basının, basın özgürlüğü temelinde ilerleyebileceğini kaydetti.

Dürüst, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü “ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günümüz şartlarında gece gündüz demeden, zaman mevhumu olmadan halkın doğru habere ulaşması için büyük emek sarf eden basın camiasının çalışma koşullarının düzelmesi, bununla birlikte basının daha güçlü hale gelmesinin önemine işaret eden Bakan Dürüst, basın mensuplarının böylelikle ülke demokrasilerinin devamına daha fazla katkı koyabileceklerini belirtti.

“Basın özgürlüğü sadece gazeteciler için değil, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme haklarını kullanabilmeleri açısından halk için de vazgeçilmez özgürlüklerin başında yer almaktadır” diyen Bakan Dürüst, tesir altında kalmayan hür bir basının, basın özgürlüğü temelinde ilerleyebileceğini belirtti.

Geçmiş yıllara oranla gelişen teknolojik koşullar nedeniyle, basın çalışanlarının bu imkanlar çerçevesinde daha hızlı ve anında haberleri kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Dürüst, "enformasyon çağında yaşandığını ve bir enformasyon devrimi" gerçekleştirildiğini kaydetti.

“Kuşkusuz baş döndüren bir hızla ve ivme kazanarak toplumları etkilemeye devam eden bu gelişimde basının rolü de büyük önem taşımaktadır” diyen Dürüst, “Tüm bu gelişimler içerisinde hiçbir tesir altında kalmayan, hür bir basın, basın özgürlüğü sayesinde mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Dürüst mesajında, Kıbrıs Türk medyasına emek veren tüm basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.

(DOĞ/GÜL)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları İle İlgili Tarafları Toplantıya Davet Etti Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları...
Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası İle İlgili Açıklama Yaptı Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası...
Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı
“genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs... “genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize...

Haberi Oku