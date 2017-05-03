Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakan Dürüst, Basın Özgürlüğü Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Kemal Dürüst, basın özgürlüğünün sadece gazeteciler için değil, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme haklarını kullanabilmeleri açısından halk için de vazgeçilmez özgürlüklerin başında yer aldığını vurguladı. Dürüst, tesir altında kalmayan hür bir basının, basın özgürlüğü temelinde ilerleyebileceğini kaydetti.

DÜRÜST: “TESİR ALTINDA KALMAYAN HÜR BİR BASIN, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEMELİNDE İLERLEYEBİLİR”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Kemal Dürüst, basın özgürlüğünün sadece gazeteciler için değil, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme haklarını kullanabilmeleri açısından halk için de vazgeçilmez özgürlüklerin başında yer aldığını vurguladı. Dürüst, tesir altında kalmayan hür bir basının, basın özgürlüğü temelinde ilerleyebileceğini kaydetti.

Dürüst, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü “ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günümüz şartlarında gece gündüz demeden, zaman mevhumu olmadan halkın doğru habere ulaşması için büyük emek sarf eden basın camiasının çalışma koşullarının düzelmesi, bununla birlikte basının daha güçlü hale gelmesinin önemine işaret eden Bakan Dürüst, basın mensuplarının böylelikle ülke demokrasilerinin devamına daha fazla katkı koyabileceklerini belirtti.

“Basın özgürlüğü sadece gazeteciler için değil, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme haklarını kullanabilmeleri açısından halk için de vazgeçilmez özgürlüklerin başında yer almaktadır” diyen Bakan Dürüst, tesir altında kalmayan hür bir basının, basın özgürlüğü temelinde ilerleyebileceğini belirtti.

Geçmiş yıllara oranla gelişen teknolojik koşullar nedeniyle, basın çalışanlarının bu imkanlar çerçevesinde daha hızlı ve anında haberleri kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Dürüst, "enformasyon çağında yaşandığını ve bir enformasyon devrimi" gerçekleştirildiğini kaydetti.

“Kuşkusuz baş döndüren bir hızla ve ivme kazanarak toplumları etkilemeye devam eden bu gelişimde basının rolü de büyük önem taşımaktadır” diyen Dürüst, “Tüm bu gelişimler içerisinde hiçbir tesir altında kalmayan, hür bir basın, basın özgürlüğü sayesinde mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Dürüst mesajında, Kıbrıs Türk medyasına emek veren tüm basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.

(DOĞ/GÜL)