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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni T izni verilmesi konusunda açıklamalar yaptı!

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yeni ticari araç işletme izni (T izin) verilmesi için çalışma yapıldığı iddialarının gerçekle alakalı olmadığını ve maksatlı olarak yayılmaya çalışıldığını kaydetti.  

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni T izni verilmesi konusunda açıklamalar yaptı!

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yeni ticari araç işletme izni (T izin) verilmesi için çalışma yapıldığı iddialarının gerçekle alakalı olmadığını ve maksatlı olarak yayılmaya çalışıldığını kaydetti.  

24 Nisan 2018 Salı 12:20
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni T izni verilmesi konusunda açıklamalar yaptı!
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T İZİNLERİ KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

“T İZİN VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİALARI GERÇEKLE ALAKALI DEĞİL, MAKSATLI OLARAK YAYILMAYA ÇALIŞILIYOR”

“UYGULAMADAKİ PROSEDÜRE GEREKEN DÜZENLEME GETİRİLMEDEN, BU KONUDA HERHANGİ BİR TASARRUF OLMAYACAK”
 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yeni ticari araç işletme izni (T izin) verilmesi için çalışma yapıldığı iddialarının gerçekle alakalı olmadığını ve maksatlı olarak yayılmaya çalışıldığını kaydetti.  
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni T izni verilmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi, T izni verilmesine yönelik uygulamadaki prosedüre gereken düzenleme getirilmeden, bu konuda herhangi bir tasarruf olmayacağı duyuruldu. 

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Bakanlığın; geçmiş dönemlerde keyfi, siyasi ve benzeri nedenlerle verilmiş T izinlerine yönelik soruşturma ve iptal işlemlerini tamamlamadan, dahası bu sektöre yönelik bir düzen ve standart çalışmasını hayata geçirip izin verilmesini siyasi erkin keyfiliğinden çıkarmadan, yeni T izni vermeme konusunda kararlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“Amacımız T izinlerini veren İzin Kurulu’nun, bakanın emir kulu olmaktan çıkarılıp siyasi erkin müdahale edemeyeceği bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu çerçevede yapacağımız tüm çalışmalarımızı sektör temsilcileri ile istişare ederek vereceğimizi de bu vesile ile kamuoyu bilgisine getirmek isteriz.”
 

Son Güncelleme: 24.04.2018 16:01
Anahtar Kelimeler:
BayındırlıkBakanıTIzinleri
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