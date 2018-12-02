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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei KKTC’nin dijital dönüşümüne katkı koyacak iyi niyet protokolüne imza attı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei KKTC’nin dijital dönüşümüne katkı koyacak iyi niyet protokolüne imza attı

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei KKTC’nin dijital dönüşümüne katkı koyacak iyi niyet protokolüne imza attı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Turkcell’in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei, KKTC’nin dijital dönüşümüne katkı koyacak iyi niyet protokolüne imza attı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen imza koydu.
1 Aralık’ta imzalanan protokol kapsamında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital bir ülke olmasına önayak olacak protokole göre Kuzey Kıbrıs Turkcell, ilk olarak Lefkoşa’da belirlenecek bir kavşağa akıllı sinyalizasyon sistemi kuracak. Bunun yanında KKTC'de dijital dönüşüme dair ortaklaşa neler yapılabileceği konusunda çalışma yapılarak bununla ilgili rapor hazırlanacak.
İmza töreni öncesi konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, teknolojik gelişmelerin baş döndüren hızla seyrettiği önemli bir dönemin içerisinde olduğumuzu ve ülke olarak dijital dönüşümün başında, neredeyse emekleme safhasında bir şeyler yapmaya çalıştığımızı söyleyerek, şunları ifade etti:

“Bugün önemli bir tarih. Tabi ki hiçbir şey için geç değil çünkü Kuzey Kıbrıs Turkcell gibi, ana şirket Turkcell gibi bir şansımız var. Bugün dünya devi Huawei, Kuzey Kıbrıs Turkcell vasıtasıyla ülkemize gelmişse demek ki biz ülke olarak üzerimize düşen ödevleri yerine getirirsek, bu dijital dönüşümde hak ettiğimiz noktaya da bir an önce ulaşabiliriz. Özellikle geride bıraktığımız süreç içerisinde yasallaşan teknopark ve AR-GE merkezlerinin bir an önce 2019 yılında hayata geçmesiyle beraber yazılım anlamında, aplikasyon üretim noktası anlamında, ülkemizin dijital dönüşümüne ciddi anlamda katkı koyacak yan etmenler anlamında önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. ARUP verilerine göre 2020 yılında akıllı şehirler, akıllı yönetim, akıllı yaşam global pazar değeri 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu çok ciddi bir rakam ve bu büyük yapının içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de kendi çapında ilk başta az da olsa, belli bir üretimle bundan pay alabilecek bir yapının içine girmesi en büyük hedefimizdir.”

Atakan, “Bugün atacağımız imzayla ve 2019 yılı içerisinde son aşamaya gelen E-Devlet yapılanmasının da hizmete girmesiyle beraber, dijital dönüşüm noktasında ciddi bir ivme yakalayacağımızı umuyorum. Buna öncülük etmelerinden ötürü başta Kuzey Kıbrıs Turkcell ve ana firma Turkcell olmak üzere Huawei yetkililerine de çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 02.12.2018 16:52
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